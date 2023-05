Mara Cifuentes, conocida por su participación en el programa ‘La Agencia: Batalla de modelos’, del canal ‘Caracol’, se ha sincerado con sus seguidores de redes sobre el difícil momento que atraviesa. Se mostró visiblemente afectada en una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram.

(Puede leer: Mara Cifuentes envía contundente mensaje a adictos: 'Deja de romantizar').

Es demasiado. He tenido miedo FACEBOOK

TWITTER

La modelo quiso desahogarse con los internautas; aseguró que se sentía sola: "No soy un mala persona, he cometido errores, pero no me merezco que me traten tal mal. No me merezco esto".

Cifuentes también dijo ser víctima de ataques de distintas personas que no podía soportar más. "Es demasiado. He tenido miedo, me levanté de una pesadilla muy fuerte porque me están pasando cosas muy fuertes", señaló.

Facebook Twitter Linkedin

Mara Cifuentes. Foto: Redes sociales.

(Lea también: Mara Cifuentes habló sobre su salud mental: 'Me sentía como un zombie’).

Según contó, iba a viajar para encontrarse con su mamá y poder compartir el día. Sin embargo, le impidieron subirse al avión porque estaba muy alterada.

"Por favor, no consuman vicio. Piensen antes de hacerlo, esta es la quinta vez que voy a tener que ir a reposo mental", insistió.

La transmisión en vivo ocurrió durante la madrugada de este Día de la Madre. Horas después, la 'influencer' agradeció a todos por el apoyo que le han expresado: "Estoy bien, perdón. Hoy cuando me levanté me sentía muy mal, tenía miedo y estaba confundida".

Además, afirmó que va a "estar bien".

Facebook Twitter Linkedin

Pronunciamiento de la modelo tras los mensajes de apoyo. Foto: Instagram: @maracifuentes1

Mara compartió en 2021 cómo había superado un cuadro de ansiedad que le requirió ser internada en una clínica psiquiátrica. En aquel momento, agradeció porque el tratamiento le permitió "ganar peso y recuperar la mente”.

(En contexto: Mara Cifuentes se encuentra en lugar de reposo tras cuadro de ansiedad).

Líneas de ayuda de salud mental en Colombia

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPC), cada año más de 703.000 personas se quitan la vida como consecuencia de un trastorno mental o de un momento de crisis.



Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos suicidas o experimenta síntomas de depresión, tales como pérdida de interés por las actividades cotidianas, falta de concentración, trastorno del sueño o fatiga constante y un sentimiento de desesperanza ante el futuro, no dude en contactar a un profesional para recibir ayuda. En Colombia puede llamar a la línea 106 de Salud Mental, la cual funciona las 24 horas de los siete días de la semana.

Si se encuentra en Bogotá, también puede escribir al WhatsApp 3007548933, un canal de escucha y orientación psicológica de la Secretaría Distrital de Salud.

También puede leer:

- Diana Ángel cuenta cómo fue víctima de millonario hurto: 'No fue cualquier robo'.

- Apareció muerto joven en Bogotá que quería ser actor: su mamá lo halló desnudo en casa.

- Revelan cuánto dinero les robaron a Greeicy Rendón y Mike Bahía en su finca: detalles.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS