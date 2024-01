Feminización facial del Mara Cifuentes: ahora dice que sí está feliz con su cirugía

En octubre del 2023, la reconocida modelo Mara Cifuentes se sometió a una cirugía de armonización facial, pero el resultado inmediato no le gustó y en redes sociales se despachó contra el médico que la intervino.

“Me ha pesado tanto esta cirugía que voy a tener que borrar mis fotos de antes, porque cada vez que las veo me recuerda lo estúpida que soy. Extraño mi vieja cara”, dijo a través de Instagram.



Igualmente, detalló que le había pedido al cirujano Ricardo Morales no cambiar la forma de sus cejas, pues le gustaba cómo se veían cuando las maquillaba.



“Pedí que no se hiciera porque me gustaba la forma que tenía la línea de maquillaje de mi ojo. Esto hace que mi ceja tenga otra forma completamente diferente.



Una ceja se me ve más levantada que la otra, yo sé que somos asimétricos, pero yo pedí específicamente que no quería eso y siento como que mi palabra no importó (...).



Pero aun así me las abrieron y es un sentimiento de frustración. ¿Cómo te sentirías si te hicieran una cirugía que tú no querías?”, expuso.



Mara Cifuentes cambia de opinión sobre su cirugía

Ahora, la colombo-estadounidense reapareció con un video subido en el perfil de su Instagram, para asegurar que se había “desesperado” con lo que percibió al inicio de la feminización de rostro, y ahora, está viendo buenos resultados.



“Mis cejas recuperaron la forma, que era lo que más me tenía desesperada, estoy viendo el resultado y me está gustando mucho”, inició contando en el ‘clip’.

Seguidamente, ofreció disculpas al médico que la operó: “De verdad no pensé bien en mis palabras, no voy a justificar con mi salud mental, ha sido una montaña rusa de emociones. Necesitaba decir esto y pedirle públicamente disculpas al Doctor Ricardo por haber dudado de su excelente trabajo. No estuvo bien”.



En los comentarios de la publicación, se vieron reacciones de crítica para la modelo: “Destruyes la reputación de alguien por qué mentalmente no estás bien y luego sales a pedir disculpas, qué falta de respeto con el médico”, “Así actúa las personas con desequilibrio emocional”, “No tiene ninguna coherencia este video después de todo lo que subía quejándose”, “¡Ay! no qué patético esto. Te falta más bien trabajar en tu ser, en tu amor propio”.



KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

