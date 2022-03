Mara Cifuentes, conocida por su participación en el programa ‘La Agencia: Batalla de modelos’, del canal ‘Caracol’, habló en sus redes sociales de la difícil situación que ha debido afrontar a causa de una adicción.



“Siento que expresarme frente a este celular y contar lo que me pasa me ayuda a lidiar con la presión”, afirmó la modelo trans mediante sus historias de Instagram.

Líos con las drogas

En unas publicaciones que luego eliminó, Mara detalló cómo llegó a la droga tusi -sustancia que se inhala- cuando sostenía una relación con un hombre llamado Camilo.



Como lo contó este diario, el tusi, cuyo principal ingrediente es la ketamina, “se ha popularizado entre los jóvenes colombianos porque -según los expertos- se está preparando con otros componentes que elevan la experiencia para quienes la consumen, pero trae efectos sumamente nocivos que podrían llevar, incluso, hasta la muerte”.

“El tusi lo probé en diciembre de 2020 con Camilo y me volví adicta desde entonces, hasta este punto de la historia yo ya estoy muy loca, mi comportamiento cambió mucho, era otra persona, estaba muy flaca y actuando raro. No culpo a Camilo porque ya no me besaba”, escribió para sus más de 1,2 millones de seguidores de la red.



Además, compartió fotografías de su estado físico, en las cuales se ve visiblemente afectada. “Estaba más flaca y la gente me lo decía todo el tiempo”.



De acuerdo con las revelaciones, en una ocasión asistió a una fiesta junto a su novio, pero ella estaba bajo los efectos de las drogas.



“Me rayé porque no había dormido en mucho tiempo. No era coherente con lo que decía y estaba muy drogada. Le pedí a Camilo que nos fuéramos para la casa y nos fuimos en un muy mal estado manejando su carro”.



En la residencia continuaron ofuscados. La modelo increpó a su novio para que le diera el celular con tal de ver sus conversaciones con otra persona.



“Vi el celular y reaccioné muy mal, hice un show y me quería tirar por el balcón del apartamento, pero Camilo me salvó”, precisó.



Ingreso a centro psiquiátrico

Mara fue internada en una clínica psiquiátrica luego de ese episodio, gracias a que firmó un documento, el cual aceptó ser una persona que no podía tomar decisiones por sí misma. El tratamiento la hizo “ganar peso y recuperar la mente”.



Tal suceso quedó registrado en varios medios de comunicación e inicialmente ella dijo que había sido recluida por un cuadro de ansiedad.

“Chicos, gracias por sus mensajes. Estoy en un lugar de reposo mental por una crisis de ansiedad muy fuerte que tuve y me están ayudando mucho con la depresión y ansiedad. Solo puedo tener mi celular una hora al día. Les dejo mi amor y agradecimiento. Volveré más fuerte”, comentó en julio de 2021.



Después de la atención psiquiátrica recibida, logró estar en varias pasarelas y eventos. Su relación con Camilo terminó, según reveló, y ahora está enfocado en otros proyectos.

