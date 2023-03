La modelo colombiana Mara Cifuentes el año pasado sorprendió a sus seguidores al confesar que tenía una adicción a las drogas, especialmente al tusi luego de que lo probara por primera vez en diciembre del 2020.

“Me volví adicta desde entonces, hasta este punto de la historia yo ya estoy muy loca, mi comportamiento cambió mucho, era otra persona, estaba muy flaca y actuando raro”, escribió Mara en su red social en marzo del 2022.



En ese momento, la modelo fue internada en una clínica psiquiátrica y ahí empezó a recuperarse. Un año después, el programa ‘Lo Sé todo’ le preguntó cómo ha sido todo este proceso de rehabilitación.



(Lea también: Mara Cifuentes habla de su adicción al tusi y el tratamiento que recibe).

“La verdad es que estoy super concentrada, ahora que, pues, ya me recupere. Estoy super feliz, con esa energía quiero empezar a retomar mis proyectos. La verdad estoy super feliz de que la gente me vea y pueda tomarme como espejo o como ejemplo, de que puedan ver mis errores, que yo soy una persona y también me equivoco”, comentó.



Asimismo agregó: “Yo no puedo decir que estoy recuperada del todo, porque me encantaría decir que estoy super bien y todo, pero la verdad es que es un trabajo de día a día”.



(Lea también: Mara Cifuentes envía contundente mensaje a adictos: 'Deja de romantizar').

Mara también confesó que nunca se alejó del modelaje, porque es una actividad que ella ama y la hace feliz. “Es mi pasión más allá de que me lo estén pagando o no, yo lo hago porque me encanta. Nunca pare en realidad con el modelaje, solo que si me di como un tiempo para mi físico como modelo, me importa mucho mi cuerpo y verme bien”, contó.



Reveló que por el momento tiene pensado en irse a California, Estados Unidos, el lugar donde nació, a buscar oportunidades de trabajo como modelo.

DANIELA LARRARTE ASAAD

ALCANCE DIGITAL EL TIEMPO

EL TIEMPO

