Mara Cifuentes se encuentra en lugar de reposo tras cuadro de ansiedad

Uno de los amoríos de los que más se ha hablado en redes sociales ha sido la relación poliamorosa de las modelos trans colombianas Mara Cifuentes y Bella Castiblanco con el actor y modelo Alejandro Betancourt, participante de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ (2013).



Desde hace algunos días se venía especulando sobre una posible ruptura entre el trío de modelos, que sorprendieron a los colombianos al ser la primera pareja abiertamente poliamorosa de la farándula nacional.



Sin embargo, la modelo Mara Cifuentes compartió en las historias de su cuenta oficial de Instagram que está pasando momentos difíciles debido a el fin de su romance.

Recordemos que a inicios del mes de julio Alejandro fue el primero en hablar de manera pública sobre el fin del trío, comentando que se dio en buenos términos a pesar de haber tenido algunas diferencias con Mara.



“Efectivamente eso se terminó. Se terminó con todo el cariño del mundo porque yo a las dos las amo y han sido lo mejor que me ha pasado este año. El lema de Mara era ‘el que se enamora pierde’ y yo no estaba de acuerdo; para mí el que se enamora gana siempre, así no fuera correspondido. Entre ese boroló y juegos, resultamos enamorándonos”, dijo Alejandro Betancourt.



Desde que se confirmó la noticia muchos de los seguidores de Mara se encontraban preocupados por su ausencia en redes sociales, teniendo en cuenta que siempre ha sido muy activa. Sin embargo, en la tarde de este martes, 13 de julio, Mara escribió:“Chicos, gracias por sus mensajes. Estoy en un lugar de reposo mental por una crisis de ansiedad muy fuerte que tuve y me están ayudando mucho con la depresión y ansiedad. Solo puedo tener mi celular una hora al día. Les dejo mi amor y agradecimiento. Volveré más fuerte”.

El mensaje ha sorprendido a los más de un millón de seguidores que tiene la modelo en su cuenta oficial de Instagram. En redes como Twitter algunos de sus fanáticos han dejado comentarios esperando que los pueda leer, apoyando a Mara y anhelando su pronta recuperación.



