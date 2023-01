La modelo Mara Cifuentes logró ganar gran fama en redes sociales y en el mundo de la pasarela, luego de su exitoso paso por el reality show ‘Colombian Next top model’, donde logró, no solo ganar grandes contratos, sino también convertirse en una de las caras visibles de la comunidad LGBTIQ+ en este campo al ser una mujer transgénero.



Desde entonces, se le ha visto siendo la imagen para grandes compañías de ropa nacionales e internacionales, logrando posicionarse como uno de los referentes en la industria de la moda en el país.



Recientemente, llamó la atención de algunos de sus más de 1,5 millones de seguidores en Instagram por mostrar a través de sus historias unas fotografías de su pasado cuando no había hecho su transición.

En las imágenes se le puede ver a Cifuentes, de unos 12 años, luciendo traje y corbata en lo que parecía ser una celebración familiar. Allí, también se encuentran sus hermanos mayores, quienes lo abrazan mientras miran a la cámara.

“Yo antes de la keratina y la 'bobbies’, una mujer crespa”, mencionó en un cuadro texto, que se ha vuelto viral en las redes sociales.



Hoy la modelo se ha convertido en todo un ejemplo de resiliencia y lucha en pro de los derechos de las comunidad LGBTIQ+ en una sociedad que aún no acepta del todo este tipo de gustos diversos.



En una entrevista para el portal ‘La Voz’, comentó que su papel en el mundo de la pasarela está dejando un ‘granito de arena’ en la erradicación de la estigmatización.



"Yo quiero que todas las personas que me están mirando, que se sienten como yo, no tengan miedo a que les digan nada. Sean fuertes, porque tenemos que cambiar el mundo y tenemos que quitarle toda esa ignorancia al mundo y demostrarle de lo que estamos hechas, de que somos fuertes, trabajadoras, de que estudiamos, de que no somos objetos sexuales", comentó.



