(Fotos) primeras imágenes de Mara Cifuentes tras cirugía de feminización facial

Mara Cifuentes es una reconocida modelo colombiana, tras su participación en 'La agencia: batalla de modelos' se ganó el cariño y admiración de los televidentes. En dicho programa confesó que era una mujer trans, lo que desató en su momento una polémica en redes.

En sus redes sociales, también ha aprovechado para abrirse al público y hablar de su vida personal, en las últimas semanas la modelo confesó que se realizaría una 'armonización facial', con el principal fin de aumentar su autoestima y completar su ‘transición’.

La modelo compartió las primeras imágenes como resultado de su procedimiento y envió un mensaje a las personas trans que desean realizarse el procedimiento para sentirse bien consigo misma, indicó: “Le quiero enviar un mensaje a las personas que quieren hacer un cambio como este, a las sirenas, a las personas trans que quieran hacer un cambio a la feminidad, que no tengan miedo”.



Según Clínica Mayo, una feminización facial abarca una gama de procedimientos que cambian la forma de la cara para que sea femenina, "incluye mover la línea del cabello para crear una frente más pequeña, aumentar el tamaño de los labios y de los pómulos, o remodelar y redimensionar el hueso maxilar y el mentón".



En su mayoría, las personas se realizan este procedimiento al tener rasgos faciales como ojos, hueso maxilar y frente que pueden marcar diferencias entre hombres y mujeres.

“Esta foto me la tomé después de levantarme de mi feminización de órbitas. La verdad quería algo muy sutil, quería suavizar algunos rasgos en la frente y órbitas y sin cambiar mucho pude lograr el aspecto más suave en mi mirada”, dijo la modelo.



“Después de pasar momentos difíciles es una afirmación de que quiero estar presente, que me visualizo viviendo muchas cosas bonitas y me siento bien”, concluyó.

