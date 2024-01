Mapa de los sueños: el método de Carolina Cruz para cumplir sus metas y deseos

Algunas personas al iniciar el año buscan herramientas que les ayuden a establecer metas para alcanzar a lo largo del año.



Pues, Carolina Cruz, una de las presentadoras más queridas por los colombianos, es una de esas personas que se plantea cada año un mapa de sueños que le permite visualizar lo que quiere lograr durante el año.



Hace algunos días, en un programa de entretenimiento, la presentadora de 44 años confesó cómo crea esta importante herramienta que cada año le ayuda a tener un panorama claro de lo que desea en esos 365 días del año, en el caso del 2024 los 366 por ser año bisiesto.

“Yo hace mucho tiempo hago el mapa de los sueños, y este año, uno piensa que tiene que hacerlo en diciembre para comenzar el 1 de enero con el mapa de los sueños y que si no lo hizo, pues ya está tarde, y lo que yo pienso es que los sueños van cambiando constantemente", expresó la presentadora caleña.



Dado que la presentadora afirma que no hay un tiempo específico para hacer este mapa, lo adecuado es querer hacerlo e iniciar.



Así mismo, afirmó que lo que hay que tener presente es todas las cosas que quiera cumplir, como viajes, estudios, trabajo, amor y salud.



“Empezar a organizar nuestro mapa de sueños para lo que nos merecemos, para lo que queremos en un futuro en relación de pareja, en relación de familia, laboral, de amistad, en todo lo que soñamos”, señaló.



Además, es importante saber que puede que los sueños cambien con el pasar de los meses del año y que no hay inconveniente en ello, pues se pueden ir incluyendo en este mapa.



¿Cómo hacer el mapa de sueños?

De acuerdo, con el portal 'Formas futuro', puede utilizar estos tips para hacer su mapa de sueños:

Hacer una lista: Elabore una lista de los objetivos, metas, deseos, sueños, que tenga. Defina los plazos: delimite si será logrado a corto, mediano o largo plazo. Seleccione recursos visuales: represente con palabras o imágenes representativas sus logros, como por ejemplo, si quiere viajar a París, busque en una revista o en internet la imagen de la Torre Eiffel y péguela en el mapa. Diseñe un plan: organice la información recopilada y trace el camino a seguir. Ubique un lugar: ponga el mapa de sueños en un sitio de la casa que usted frecuente a diario. Trabaje y persevere: es hora de trabajar por alcanzar cada una de las metas que anotó en ese mapa. Siempre sea agradecido: mantenga la fe en el futuro, agradezca cada vez que se cumpla una de sus metas y crea que lo que se planteó es posible con voluntad.

