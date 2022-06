Tras un exigente reto de eliminación en la cocina de MasterChef Celebrity se conoce el nombre del siguiente participante que abandona el reality.

Manuela González, quien había sido una de las primeras en entrar al 'Top 10' y quien se había destacado como una de las mejores cocineras, no seguirá siendo parte del programa de televisión.

La prueba consistía en que los concursantes debían hacer una preparación, en la cual el coco debía ser protagonista. No obstante, lo difícil era que este ingrediente debía brillar en el mundo de la sal.

Según el jurado, la actriz colombiana preparó un plato delicioso; sin embargo, este no fue suficiente para superar a sus compañeros y quedarse una semana más.

“Le faltó el centavo para el peso”, así lo hizo saber el chef Nicolás de Zubiría. A él se unió Jorge Rausch, quien destacó que le había gustado, pero que “era el más flojo de todos”.

Entre lágrimas, Manuela se despidió de sus compañeros: “Uff me van a hacer una falta tremenda, me encarreté mucho con esto, mucho. No voy a disimular eso. Qué mamera irse hoy (...) Perdí tiempo, me estresé, los nervios me jugaron en contra”.

Además, le dedicó unas palabras a su amigo Tatán Mejía, quien había sido su aliado durante su paso en la cocina de MasterChef.

Tatán Mejía junto a su compañera de cocina Manuela González. Foto: Captura de pantalla

“A Tatán me dan ganas de ofrecerle excusas porque esto también es como defraudarnos un poco. Llegamos acá ayudándonos, siempre vi en Tatán mucha admiración, decía este man es berraco, es pilo, tiene disciplina”, afirmó la reconocida actriz.

Entre tanto, Corozo, Cristina e Isabella lograron librarse del delantal negro y seguir en la competencia.

