Manuela, hija de Pablo Escobar, deberá pagar millonarios impuestos por propiedades

Juana Manuela Marroquín Santos, como se llama la hija de Pablo Escobar luego de que se cambiaría el nombre, perdió una batalla jurídica que viene desde 2006 y el Consejo de Estado le ordenó el pago de impuestos por los bienes que fueron adquiridos por su padre, pero están a su nombre.

Todo comenzó en el 2006 cuando Marroquín en su declaración de renta añadió los edificios Mónaco (implosionado en el 2019), Dallas y la sociedad “Valencia y Henao y Cía. Colectiva Civil” como bienes propios. Este reporte hizo que su patrimonio ascendiera a los $5.400.068.000 millones de pesos.



En ese momento, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) le impuso el pago de impuestos de $64.801.000 y una multa de $103.681.000 por no haberlos declarado antes.



Según la página web 'Asuntos Legales’, en la demanda que la hija del capo entabló, argumentó que un excontador hizo mal la declaración de renta e incluyo bienes que fueron tomados por el Gobierno Nacional mediante la extinción de dominio.

“La sanción se impuso descartando una prueba directa, como fueron los documentos allegados por la parte interesada, con los cuales se acreditaba la extinción de dominio, es decir, que la señora Juana Manuela Marroquín no estaba obligada a declarar el impuesto al patrimonio porque no tenía bienes ni patrimonio a su nombre”, fue el alegato que presentó la defensa.



Asimismo, alegó falta en el debido proceso porque, dijo, las instancias previas fallaron sin tener en cuentas sus pruebas directas. Sin embargo, según la página web 'Asuntos Legales', el Consejo de Estado concluyó que las pruebas que tenían no eran suficientes para dictar la nulidad de una providencia.



“No configura una causal de nulidad por violación del debido proceso, pues se trata de una decisión adoptada en ejercicio del principio de la sana crítica, basada en el análisis de las pruebas allegadas al proceso, en especial, si se tiene en cuenta que la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable de 2006 no fue corregida por la contribuyente”, dijo el Consejo de Estado.

Asimismo, el alto tribunal le ordenó pagar una condena a costas a la DIAN, por el valor del apoderado durante el proceso de trámite y por la impugnación.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

