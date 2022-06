En las últimas horas se hizo pública en redes la controversia entre un chef mexicano y una 'influencer' colombiana luego de que esta última le propusiera comer gratis en su restaurante a cambio de publicidad en su cuenta de Instagram.



La creadora de contenido es Manuela Gutiérrez, quien tienen en esa red social más de 77 mil seguidores, y el chef es el reconocido Edgar Núñez, dueño del restaurante Sud777, uno de los más prestigiosos de América Latina.

La propuesta de Gutiérrez no fue del agrado del mexicano Núñez, quien se despachó contra ella en su cuenta oficial de Twitter.



"Y en mi gustada sección 'gorrones internacionales' les dejo a Manuela (...) No sabía que tragar gratis era trabajar", escribió el chef, quien acompañó el tuit con un pantallazo de la conversación por mensajes privados que tuvo a través de Instagram con la 'influencer'.



En el pantallazo de la conversación privada se puede leer la propuesta de Gutiérrez, quien escribió: "Me encantaría saber si es posible realizar un canje publicitario, en donde yo los recomiende y muestre sus servicios en mi Instagram a través de mis historias, las cuales quedarán ancladas en un highlight, a cambio de una comida para los dos. ¡Para mi sería todo un honor poder trabajar con ustedes!".

Jajajaja no sabía que tragar gratis era trabajar 🙌🏻😂😂😂 — édgar núñez i magaña  (@EdgarNunezM) June 18, 2022

Tras la respuesta del chef, que generó todo tipo de comentarios a favor y en contra, la 'influencer' paisa respondió y ofreció disculpas al chef mexicano a través de su cuenta de Instagram.



"Yo sé que muchos de ustedes no están de acuerdo con estas formas de trabajo, pero bueno, la realidad es que a muchísimos creadores de contenido nos pagan por lo que hacemos”, aseguró.



Manuela también explicó que no le escribió directamente al chef, sino que la propuesta se la hizo al restaurante. "Me pareció un restaurante increíble, se ve brutal", dijo.



La 'influencer' también aprovechó para explicar cómo funcionan los canjes publicitarios que hacen los creadores contenidos y detalló que muchas veces son las empresas, restaurantes, hoteles o marcas quienes los contactan para ofrecer sus servicios y les pagan a cambio de la publicidad.



“Hay veces en los que también pasa es que nosotros les escribimos y les decimos 'me parece espectacular, ¿hacen canjes publicitarios?”, señaló Gutiérrez.

Por último, Manuela ofreció disculpas al chef Núñez y aseguró que su propuesta no fue con mala intención.



"Yo no estoy diciendo que me tiene que decir que sí, entiendo completamente que no a todo el mundo le funcionan estas tácticas y es súper entendible, cada quien tendrá su forma de decirlo y de expresar su inconformidad. Si yo ofendí a este chef por decirle eso, la verdad es que ofrezco disculpas”, indicó en sus historias de Instagram.



