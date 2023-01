La empresaria Manuela Gómez es reconocida en el país por su participación en el programa ‘Protagonistas de Nuestra Tele 2012’. En los últimos días, sorprendió a sus seguidores al afirmar que estaba hospitalizada, pues realizó un mal movimiento y sintió como si su espalda se rompiera.

En sus historias de Instagram, Gómez comentó como está su estado de salud. “Estoy acá en el hospital. Hice un mal movimiento y sentí que se me quebró la espalda ... me van a dejar hospitalizada un par de días para mirar qué es lo que me está causando el dolor en la columna”, contó.



Goméz resaltó que el dolor que sentía era muy intenso y para calmarlo los doctores le suministraron morfina. “Me tienen a punta de morfina, estoy esperando que me den la habitación y yo les iré contando a ver cómo me va, qué es lo que tengo, si voy pa’ cirugía o no”, señaló.



Asimismo, contó que a pesar de recibir atención y cuidado médico, su espalda le seguía doliendo mucho y la morfina no le estaba ayudando.



(No deje de leer: Marcela Reyes cuenta que fue llevada a estación de Policía: ‘Solo por cobrar’).

“Me han puesto un montón de morfina y el dolor no se me pasa. Se acuerdan lo que les decía que disfrutaran mucho la vida, al máximo, que no piensen ni en el ayer, ni en el mañana, porque hoy estamos bien y mañana vean: en la sala de un hospital sin saber lo que uno tiene, si es algo grave o no. Cómo es posible que le pongan a uno tanta morfina y el dolor insoportable”.



En la mañana del lunes, 16 de enero, la famosa colombiana recibió su diagnóstico y resaltó que se sentía triste, pues ella era muy joven para tener que atravesar por esta situación.



“Todavía sigo hospitalizada, me han puesto demasiado medicamento para el dolor. Quiero contarles un poco de lo que me está sucediendo en la columna, realmente es grave, es triste que estoy muy joven y sufriendo de esto”, empezó contando.



(Le puede interesar: ‘Nos robaron el Miss Universo': Maduro se pronuncia en apoyo a Amanda Dudamel).

También, agregó: “Uno en la columna vertebral tiene unos discos y en la resonancia me salió que un disco falleció, no se puede regenerar, no se puede recuperar, ya lo perdí. Entonces me van a hacer como una infiltración en la columna... para conectar directamente el medicamento a la columna a ver si me reduce la inflamación y puedo recuperar lentamente los movimientos”.



Por último, comentó que de ahora en adelante debe de cuidarse mucho para no dañar sus otros discos. No podrá hacer fuerza, ni tampoco cargar objetos de más de 10 kilos.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

