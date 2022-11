La exparticipante de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ y ahora influencer, Manuela Gómez, le comentó a sus seguidores que actualmente no se encuentra enamorada de nadie y qué soltera se siente feliz y plena.

Gómez este 22 de noviembre se encontraba realizando la dinámica de preguntas y respuestas en su Instagram y una internauta le preguntó si actualmente se encontraba enamorada.



“Me siento tan contenta por eso, ustedes no se imaginan. O sea, yo estoy para estar soltera, (…) me siento plena me siento súper bien”, comentó.



(Siga leyendo: Conoció al amor de su vida durante una discusión en una publicación de Facebook).



Además, agregó: “pretendientes obviamente sí tengo. Pero enamorada de alguien, no, me gusta que es otra cosa muy distinta. Pero no quiero volver a entregar mi corazón a gente que realmente no valora tantas cosas, porque ahora todo se volvió tan superficial.”

Por último, comentó que por ahora no quiere estar enamorada y que soltera se siente más activa.



(Le puede interesar: Jóvenes realizan fiesta temática de memes y se vuelven virales en TikTok).



Vale la pena recordar que el pasado 25 marzo Manuela terminó su más reciente relación sentimental porque supuestamente hubo una persona de por medio.



En ese momento, ella comentó que durante mucho tiempo se sintió como la moza. Además, confesó que recibió amenazas de muerte y por esa razón tuvo que salir de Medellín por un tiempo.

