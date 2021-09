'Pura y física envidia', dice Manuela Gómez sobre ataques a Epa Colombia

Daneidy Barrera, conocida como 'Epa Colombia', ha sido tema de conversación en las últimas semanas no solo por su situación jurídica o debido a la reunión que tuvo con Álvaro Uribe Vélez, sino por una polémica con las hermanas Calderón, Yina y Juliana, que lleva varios meses desarrollándose.



Esta vez, una cuarta persona, al parecer, le 'echó leña al fuego' con su opinión. Ella es Manuela Gómez, exparticipante de 'Protagonistas de Nuestra Tele', del canal RCN, y compañera de Yina Calderón en dicho reality. Le contamos qué dijo.

Juliana Calderón y Daneidy Barrera tienen empresas enfocadas en la producción y venta de ‘keratinas’ para el cabello. Hace algunos meses, Juliana habría descalificado los productos de Epa Colombia; posteriormente, Yina Calderón se disculpó en nombre de su hermana.



Sin embargo, en los últimos días, las empresarias se encontraron en una feria de belleza de Medellín. Y debido a una publicación de Juliana, algunos internautas pensaron que ella le estaba enviando una nueva indirecta a Epa por medio de sus redes sociales.



“Amiga como así que si no te compran producto no das fotos ”, escribió. Por su parte, Daneidy respondió y calificó de 'mentira' la versión de que ella no se tomó fotografías con aquellos asistentes que no compraron en su 'stand'.



A esta situación se sumaron las recientes declaraciones que dio Manuela Gómez mediante las historias de Instagram. Según cuenta, varios de sus seguidores le habrían estado pidiendo su opinión sobre Epa Colombia.



"No voy a profundizar mucho en este tema, pero, para mí, la que ataque a la Epa Colombia en este momento se llama pura y física envidia. No pueden creer que ella esté en este momento tan alto. Y todo lo que ha logrado es gracias a sus méritos, sus sacrificios y sus cambios", dijo Gómez, quien tiene dos millones de seguidores en esa red social.



Según dice la paisa, que también tiene un emprendimiento de productos para el cabello, a Barrera se le han visto cambios profundos del 'cielo a la tierra'. Y agrega: "Qué vaina esta de querer atacar a alguien cuando está brillando si todas nosotras hemos tenido la oportunidad de brillar. O sea, no hay que apagarle la luz a nadie para brillar. Pero cuando la gente es envidiosa, no soportan que les vaya mejor que a ellas".



Usuarios de la red social habrían asumido que, en los comentarios de Gómez, existía una referencia implícita a la más reciente polémica entre Juliana Calderón y Daneidy Barrera.

A Manuela Gómez no solamente le estarían pidiendo su opinión sobre el tema debido a que tiene un emprendimiento similar al de Juliana Calderón y Epa Colombia. Al parecer, la solicitud también estaría relacionada con un conflicto previo entre ella y Yina.



En abril de este año, Manuela reveló por qué se había distanciado de Calderón: según relató, su excompañera de 'Protagonistas de Nuestra Tele' había incumplido con un negocio relacionado con muñecas 'Barbie' y un número de seguidores en redes sociales.



"Yina no es mi enemiga. Simplemente hicimos un negocio y ella no cumplió con su parte", explicó Manuela en ese entonces. También afirmó que quería aclarar la situación, pues muchos internautas "la estaban acusando de terminar su amistad" con ella.



