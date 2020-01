Manuela Gómez cuenta cómo dañó su dentadura por un diseño de sonrisa

El pasado 20 de Enero Manuela Gómez Franco, la polémica participante del reality ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, de RCN, por medio de su cuenta de Instagram dio a conocer su mala experiencia tras un procedimiento de diseño de sonrisa. En el video de IGTV narra los daños que, según ella, le produjo este trabajo.

En la publicación, que ya cuenta con más de 12.000 me gusta y 900 comentarios, Manuela mostró cómo quedaron sus dientes reales después de haberse intervenido tres veces cuando sus carillas (diente falso) se caían mientras hablaba o comía. Ella asegura que el procedimiento lo único que le ocasionó fue el desgaste de sus dientes reales: “mis dientes naturales son casi transparentes, me desgastaron demasiado mi dentadura“, dice en el video.

Manuela explicó que este daño es irreversible, ya que los dientes reales son los mayores afectados debido a que las carillas se implantan con químicos fuertes encima de la dentadura. Según la exprotagonista de novela, las personas se dejan guiar del contenido viral que está en redes sociales y muchas veces no miden el riesgo o el peligro que conlleva seguir estas modas: “No se dejen llevar de las tendencias de la gente, no siempre tenemos que hacer lo que otros hacen solo porque vemos que es tendencia”, dijo desconcertada en la grabación.

Por el momento, Manuela está en un tratamiento con otro dentista, el cual está evaluando qué puede rescatar de su dentadura real.

"Tengan cuidado antes de tomar una decisión de estas porque les puede arruinar su vida completamente en un futuro, y un futuro muy cercano"

Manuela se considera como una persona valiente al mostrarse así ante sus seguidores. Sus problemas dentales la llevaron a concientizar a las personas para que averigüen toda la información necesaria antes de someterse a cualquier procedimiento estético o proceso que involucre la integridad tanto física como emocional de las personas: “tengan cuidado antes de tomar una decisión de estas porque les puede arruinar su vida completamente en un futuro, y un futuro muy cercano”, enfatizó en su testimonio.

