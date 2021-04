Manuela Gómez confesó por qué ya no habla con Yina Calderón

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la influencer y exprotagonista de novela, Manuela Gómez, reveló por qué se distanció de Yina Calderón, su excompañera de reality.

"Yina no es mi enemiga. Simplemente hicimos un negocio y ella no cumplió con su parte", explicó Manuela.



"Cuando estábamos hablando bastante, ella me propuso un negocio. Me dijo que le diera 20 barbies a cambio de 100.000 seguidores".



Gómez cuenta que ella hizo todo lo que pudo para finalmente conseguir las muñecas que solicitó Calderón a cambio de los seguidores acordados. De acuerdo con Gómez, alcanzó a comprar 19 muñecas Barbie de colección entre Colombia y Estados Unidos que le costaron un aproximado de siete millones de pesos.

Sin embargo, Manuela contó que Yina no quiso seguir adelante con el negocio y "no cumplió con su parte del trato". En ese punto, Gómez le exigió a Calderón que le pagara el dinero invertido en las muñecas, pues ya no había trato, pero que sigue esperando a que Yina le reembolse el dnero.



Finalmente, Manuela explicó que quería aclarar la situación, pues muchos internautas "la estaban acusando de terminar su amistad con Yina".



