Video: contundente respuesta de Manuel Turizo a críticas por besar en la boca a su mamá

Una de las discusiones más frecuentes en redes sociales tiene que ver con los padres que se dan besos en la boca con sus hijos como muestra de afecto y cariño.



Recientemente, el debate se intensificó luego de que el cantante Manuel Turizo subiera fotos a su Instagram dándole besos a su mamá. Sin embargo, los comentarios negativos no tardaron en llegar. Esta fue la respuesta del intérprete a las críticas.



(Lea también: Manuel Turizo besa a su mamá en la boca y desata críticas en las redes: 'Qué extraño').

Las críticas que recibió el cantante

Gran parte de los internautas comentaron con críticas el acto de Turizo con su mamá. "¿Por qué normalizan los besos en la boca con los padres?", "Qué extraño que bese así a su mamá" o "De niños, pasa. Pero de adultos… ¡Qué raro!", indicaron algunos usuarios.



(Siga leyendo: Manuel Turizo les compite a Mariah Carey, Cher y Elton John en Navidad).



Sin embargo, hay quienes indicaron que es una muestra común de cariño y no tiene nada de raro. "Si ustedes besan a cualquier desconocido, no veo el inconveniente en que le dé un beso a su madre. El problema psicológico es de ustedes", señaló una seguidora del cantante.

El artista compartió un carrete de fotografías que generó polémica. Foto: Instagram: @manuelturizo

La respuesta de Manuel Turizo

Debido a la gran polémica que el cantante colombiano generó en redes sociales, decidió subir una respuesta a las críticas que sus seguidores hacían por medio de un Reel.



"Mami, deme un beso", con esa frase el intérprete inició la grabación. Seguido de esto, su madre hizo caso a sus palabras, dándole dos besos en la boca y otros dos en otras zonas de su rostro.



Luego, Marcela Zapata, madre del cantante, hizo un comentario. "Es que son atrevidos", indicó la mujer.



(Puede leer: Manuel Turizo: 'Yo más que romántico soy un despechado a morir').



Finalmente, Turizo dijo con un tono sarcástico: "Ay, es que la besó en la boca", para señalar que, para él, es un acto normal y no demuestra algo más que cariño y afecto.



Sin embargo, las críticas no cesaron y hay quienes creen que no está bien normalizar esta forma de afecto entre padres e hijos. "Por más que lo quieran normalizar, no está bien y no es lo correcto", manifestó una seguidora del cantante.

Nataly Barrera

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

