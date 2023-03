Después de cuatro sencillos dedicados a su desamor, Shakira, ya tiene decidida cuál será su próxima canción, un dúo con el cantante Manuel Turizo. El paisa fue quien confirmó todos los rumores en torno a este sencillo, que aún no tiene fecha de lanzamiento oficial.



El solista Colombiano ha confirmado todos los detalles de esta colaboración que unirá, gracias a Shakira, una vez más a dos colombianos. Esta sería la segunda colaboración colombiana de la Barranquillera, tras haber sido partícipe en uno de los temas más virales de la última semana ‘TQG’, interpretado por Karol G.

La cantante abrió su corazón en un entrevista con Enrique Acevedo. Foto: Instagram: @shakira / YouTube: Karol G

Algunos rumores circulaban en las redes desde el inicio de febrero, debido a la filtración de un fragmento de una canción, que diversas fuentes musicales confirmaron que era de la unión de estos dos artistas, el cual tiene como nombre ‘Copa Vacía’.



Este nombre no sería casualidad, porque se relaciona con el fragmento filtrado en las redes, el cual viene acompañado con una muy pegajosa tonada, que puede gustar más que todos sus últimos temas.



"Desde que se hizo viral esa noticia, me han preguntado y yo no he querido decirle nada a nadie. Porque el tema no es mío en realidad, el tema es de ella. No se lo había dicho a nadie, solo a ti aquí. Es ella la que decide el momento en que lo quiere sacar. Por ahí viene eso, todavía no te puedo dar fecha, ni día y mes, expresó Manuel Turizo a un programa de entrevistas llamado ‘Los Moluscos TV’.



Claro está que Shakira tiene pensado en sacar uno de los álbumes más ambiciosos de su carrera, pues le ha regalado al público, en las últimas semanas, adelantos de lo que puede llegar a hacer como artista, tocando los sentimientos y las emociones de sus canciones que hoy son por desamor.

Manuel Turizo confirmó su colaboración con Shakira y ha dicho que esta semana grabarán el video del tema que sería parte del próximo disco de la cantante y será ella junto a su equipo de trabajo quienes decidan cuándo lanzar la canción. Este sería el próximo lanzamiento de Shaki. pic.twitter.com/v8ksxbt2JO — MTZTurizo (@TURIZO2000s) February 28, 2023



“Vamos a grabar el vídeo este fin de semana, estamos montando eso, pero tú tienes que dejar que ella sea la que dirija el proyecto y al ritmo al que ella quiera. Ha tenido un compromiso con el tema Karol y eso hay que respetarlo. Hay que hacer las cosas de la manera correcta", dijo Turizo, en su entrevista.



Gracias a esta conversación se sabe que los artistas comenzaron grabaciones de su nuevo sencillo, el cual es esperado por el público con ansias.



En estas próximas semanas nos podremos enterar si esta nueva canción irá dirigida de nuevo a su expareja, Gerard Piqué, que gracias a él volvió a detonar y explotar en el mundo de la música.

Redacción ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO