Manuel Teodoro es uno de los periodistas más reconocidos del país; siendo su carrera larga y fructífera al pasar por medios de comunicación nacionales e internacionales como 'CBS News', 'Univisión', 'CNN' y, por el que es ampliamente reconocido en Colombia, 'Séptimo día'.

Desde hace años, el presentador ha contado sus experiencias de vida, siendo la adicción al licor uno de los grandes obstáculos en su camino.

En 2020, confesó que desde los años noventas la bebida se apoderó de él, siendo el año 2000 -cuando el programa 'Séptimo día' salió del aire por la cantidad de demandas que recibía a raíz de sus denuncias- el detonante de su etapa más difícil con el alcoholismo.

'Una borrachera espantosa'

Hoy en día, más de 20 años después de esta época oscura de su vida, decidió abrir su corazón en entrevista con 'Canal 1' y contar su historia 'con pelos y señales'.

"Lo primero que debo enfatizar es que el alcoholismo es una enfermedad y uno termina utilizando el alcohol como una especie de remedio para sentirse mejor, para no enfrentar traumas, para no sentir angustia y para sentirse normal cuando no te sientes normal", explicó el presentador.

Confesó que 'tocó fondo' cuando tuvo lo que calificó como "una borrachera espantosa", en la que perdió dinero, y gran parte de la memoria sobre qué hizo e, incluso, sobre dónde dejó su vehículo parqueado.



En ese momento se dio cuenta de que era necesario para su salud física y mental que ingresara a un centro de rehabilitación: "Me ayudaron a entender que esto era una enfermedad y me dieron las herramientas para poder vivir una vida sana".

Finalmente, habló sobre la muerte de su padre a causa de la covid-19: "Es muy difícil perder a un ser querido. El único consuelo que tengo es que fue rápido y sin intenso dolor".

