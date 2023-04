Manuel Medrano se ha vuelto el centro de atención en Twitter, luego de publicar un polémico trino que dio paso a decenas de interpretaciones por parte de los usuarios.



“Qué bien nos hace a algunos hombres contar con la compañía y el amor de una persona menstruante”, fue el corto, pero controvertido tweet que puso al artista en el ojo del huracán de sus fanáticos.

A la publicación del comentario sobrevino una ola de críticas por hacer uso de la palabra “persona menstruante”, pues, según los usuarios, el término que utilizó el artista no solo carece de imprecisión, sino que también puede ser excluyente para las personas que se identifican como transgénero.

(Lea también: ‘Me aventuré a buscar una forma mágica de encontrarme con la eternidad’).

“No sé, ¿no es más sencillo decir mujer y no caer en ese juego tonto de las palabras?”, escribió un internauta en los comentarios.



Ante esta pregunta, Medrano no quiso quedarse callado y contestó: “Pareciera que sí, pero es una realidad que en este momento de la historia cualquier persona puede considerarse una mujer, entonces cada vez hay que ser más específicos”.

Pareciera que si, pero es una realidad que en este momento de la historia “cualquier persona puede considerarse una mujer” entonces cada vez hay que ser más específicos ¿y porque no? Yo amo a las personas menstruantes, he ahí el secreto de la vida. — Eterno (@manuelmedrano) April 13, 2023

La respuesta del intérprete de ‘Bajo el agua’, lejos de apaciguar las críticas de sus seguidores, no hizo más que avivar la polémica. Tanto así que uno de los twitteros señaló: “El man que no sabe que existen personas que menstrúan y se identifican como hombres”.

A mí me gustan las personas menstruantes que se consideran mujer y nacen con el privilegio de procrear FACEBOOK

TWITTER

Con el objetivo de dejar clara su posición, el cantante colombiano escribió otro tweet en el que explicó que le gustan “las personas menstruantes que se consideran mujeres y nacen con el privilegio de procrear”.



“De hecho, ahora es imposible saber quién es quién, cada uno es algo diferente ,al parecer, pero pues ya que mi ñera necesita que le aclaren todo. A mí me gustan las personas menstruantes que se consideran mujer y nacen con el privilegio de procrear. Si me faltó algo, me avisa”, dijo el intérprete de ‘Una y otra vez’.

(Siga leyendo: La búsqueda de Manuel Medrano por ser eterno).

Este comentario desató un debate en redes sociales que giró, especialmente, en torno a las personas transgénero. Fueron varios los usuarios que tildaron al cantante de “transfóbico” por desconocer otros tipos de identidad y expresión de género.



“Las mujeres trans no nos consideramos mujeres, somos mujeres”, fue uno de los comentarios que se sumó a la conversación.



Sebastián Casas, quien en su cuenta de Twitter se identifica como periodista de ‘RCN Radio’, pidió al artista parar con su “discurso transfóbico”. Una vez más, el Medrano salió en su propia defensa.

(De interés: Cine Colombia respondió a denuncia por presunta transfobia contra joven).

El único discurso en esta cuenta es de amor respetado periodista de @CanalRCN @lafm lo invito a dejar de desinformar y ejercer calumnias sobre mi, edúquese desde la comprensión de lectura y la democracia de la que habla su perfil. El periodismo es sinónimo de verdad, respétese. https://t.co/kQ7yKLJ7A8 pic.twitter.com/7oVUvcnZyB — Eterno (@manuelmedrano) April 15, 2023

“El único discurso en esta cuenta es de amor, respetado periodista de @CanalRCN @lafm. Lo invito a dejar de desinformar y ejercer calumnias sobre mí, edúquese desde la comprensión de lectura y la democracia de la que habla su perfil. El periodismo es sinónimo de verdad, respétese”, concluyó el cantante.

Más noticias en EL TIEMPO

Natti Natasha y Becky G se dieron tremendo beso en el festival Coachella 2023

El pueblo español que paga 12 millones de pesos a quienes se vayan a vivir allá

Joven pensó que tenía úlceras por estrés y terminó siendo cáncer de lengua

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO