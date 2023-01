J Balvin es uno de los artistas del género urbano con más reconocimiento a nivel internacional. El paisa es considerado como uno de los pioneros del reguetón en Colombia y además, con su carrera ha ayudado a que este género sea más escuchado en diferentes partes del mundo.

Sin embargo, el cantante, en estos últimos años, ha sido bastante criticado por sus acciones. Incluso, Residente hizo una canción con Bizarrap para hacerle una ‘tiradera’ al antioqueño. Esto generó que la popularidad de J Balvin cayera y que tuviera a varios ‘haters’ en redes sociales.



Más allá de que si el paisa es querido o no, no se puede negar que su carrera ha dejado varios frutos y hoy en día es uno de los máximos representantes del reguetón ante el mundo.



(Siga leyendo: Se viraliza video de Shakira hablando de su exsuegra y uno de sus malos consejos).



Una persona que está de acuerdo con esta afirmación, es el cantante cartagenero Manuel Medrano, quien expresó públicamente su opinión sobre J Balvin.



“Si J Balvin no hubiera transformado el reggaetón en su momento, ese género ya se hubiera acabado hace rato, ese man es el verdadero jefe de esa música en la actualidad”, escribió en su cuenta de Twitter.

Los borregos del hate son los humanos más manipulables del mundo, obvio este tuit era para uds, bienvenidos a su eternidad, uds nunca van a llegar aquí… No veo una sola persona interesante comentando algo negativo… Sigan ahogándose en la hoguera de su propio ardor… 😂 — Eterno (@manuelmedrano) January 15, 2023

Varios internautas le dieron la razón a Medrano y comentaron que J Balvin fue quien encontró la fórmula para que el género prosperara y se mantuviera más vigente en el tiempo. Sin embargo, otros usuarios de Twitter lo criticaron diciendo que las cosas no eran así.



“Esto es una falta de respeto a todos los artistas boricuas que vivimos y creamos reggaetón porque es nuestra herencia cultural y nos rodea día a día. Puerto Rico es el centro y la cuna del reggaetón y J Balvin (un extranjero que hace música pop) no dicta el éxito de nuestro arte”, escribió una internauta.



(Lea también: ¡Una locura! hubo peleas, fallas técnicas y un parto en un avión que iba a Moscú).



Ante estos malos comentarios, Manuel decidió compartir otro tuit en el que de manera sarcástica le contestaba a todas las personas que criticaron su opinión.



“Los borregos del hate son los humanos más manipulables del mundo, obvio este tuit era para ustedes, bienvenidos a su eternidad, ustedes nunca van a llegar aquí… No veo una sola persona interesante comentando algo negativo… Sigan ahogándose en la hoguera de su propio ardor”, afirmó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

