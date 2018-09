El hijo de Sofía Vergara tras los pasos de su madre

El primer matrimonio de Sofía Vergara con el empresario Joe González-Ripoll duró poco, apenas dos años (1991-1993), pero como ella misma ha declarado en varias ocasiones, le dejó lo mejor de su vida: su hijo.



Manolo González-Ripoll Vergara nació en Barranquilla en 1991, sin embargo, ha pasado la mayor parte de su vida en Estados Unidos. Con solo tres años, él y su madre se mudaron a Miami y más tarde a Los Ángeles debido a la carrera profesional de su progenitora que empezaba a despuntar.

Manolo es director y productor de cine, licenciado por la exclusiva Emerson College de Boston, una vocación que ha combinado con su capacidad y destreza para aparecer delante de las cámaras, más, quizá, que detrás de ellas.



Después de graduarse, el joven regresó a California y comenzó a hacer pruebas para pequeños papeles e incluso abrió un canal de YouTube en el que relató durante cinco años su día a día junto a su famosísima madre. El proyecto se presentó bajo el nombre de ‘Mi vida con Toti’, como llaman cariñosamente a Sofía Vergara.



La gran acogida que tuvieron los episodios dio paso a un ‘reality’ que él mismo produjo, ‘Vergaraland’, en el que cuenta cómo despegó la carrera artística de su madre desde que la descubrieron en una playa del Caribe colombiano, hasta su participación en la serie ‘Modern Family’, que la encumbró como una de las actrices más queridas y mejor remuneradas de Hollywood. En 2017, encabezó por sexto año consecutivo la lista de ‘Forbes’ de las mujeres de la televisión mejor pagadas en Estados Unidos, tras haber ganado 41,5 millones de dólares.



En 2015, Manolo apareció en la comedia ‘Hot Pursuit’ junto a su madre y la actriz Resse Witherspoon, interpretando un pequeño papel de Dj. Otro de sus proyectos es la serie emitida en 2017, también por la plataforma YouTube, ‘Guilty Party’ que “trata sobre el acoso escolar y el ‘ciberbullying’ ”, comentó el joven en un programa de televisión estadounidense ese mismo año. En esta producción comparte protagonismo con las actrices Tiffany Alvord y Teala Dunn.



A Manolo es común verle acompañando a su madre en las grandes citas de Hollywood, como sucedió en la gala de los Emmys de 2016, que se convirtió en su gran debut público. Un momento que las redes inmortalizaron: fue ‘trending topic’ en Twitter por su gran atractivo. De hecho, a partir de ese instante la popularidad del hijo de la Toti se disparó como la espuma. Actualmente cuenta con más de 365.000 seguidores en Instagram –donde ha publicado más de 3 mil imágenes– y los medios de comunicación de Estados Unidos le siguen la pista allá donde va. Una popularidad que, a sus 27 años, también le ha generado muchas críticas de aquellos que le tachan de aprovecharse de la fama de la barranquillera para hacerse un hueco en el competitivo mundo del ‘star system’.



Recientemente tuvo que hacer frente a la polémica por su elección como presentador de la última edición de los Premios Juventud, junto con la venezolana Marielena Dávila. Estos galardones, celebrados el pasado julio, los entrega anualmente la cadena estadounidense de habla española Univisión a los artistas, deportistas o actores favoritos del público latino. “Esto es algo de lo que me acuerdo cuando me disparan algunos comentarios: si no te gusta algo de una persona eso es un reflejo de algo que no te gusta de ti mismo. Han hecho comentarios diciendo que soy un tipo arrogante. Eso no habla de mí, habla de ti, que a lo mejor crees que estoy por encima de ti porque tienes una opinión muy baja de ti mismo”, se defendió.

Para él, como comentó en una entrevista, ser hijo de Sofía Vergara “no es un plus”, tampoco es una realidad que juegue en su contra. “Es lo que es, hay que aceptarlo y ya. Mi mamá es mi mamá y yo la amo, no importa si fuera famosa o no, es igual”, concluyó.



Actualmente, Manolo se encuentra inmerso en la grabación de la segunda temporada de ‘Guilty Party’ y ha participado como actor en la película ‘Destined to Ride’, que se acaba de estrenar en EE. UU., y en la que comparte protagonismo con la ex chica Bond Denise Richards.



Sofía Vergara, a la que está muy unido, dice de él que es un hombre carismático y con mucho sentido del humor. En cuanto a sus gustos, es un 'fan' declarado de la cantante Cher –tiene varios cuadros y artículos en su casa con la imagen de la artista–, de la comida rápida, de la hípica y de la selección de fútbol de Colombia.



Pero el éxito de Manolo aún está lejos del de su madre. Solo el tiempo dirá si ‘hijo de tigresa sale rayado’.

ANA FERNÁNDEZ ALONSO

EFE Reportajes

En Twitter: @EFEnoticias