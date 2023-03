Emiliano Chuedy Luce, un usuario de TikTok, publicó un video donde mostró cómo su esposa le arregló uno de sus dientes delanteros.



Y es que este hombre, al ver que necesitaba una reparación en su diente, tomó la decisión con su esposa de utilizar sus herramientas de manicura para solucionarlo y así quedó registrado en la grabación que publicó en la plataforma mencionada.

En las imágenes se ve cómo va tomando forma, a medida que la 'odonto-manicurista' como la han llamado varios internautas, va poniendo acrílico para uñas en la dentadura de su esposo.



En la opinión de los expertos, este es un procedimiento peligroso y doloroso que se puede evitar con una simple visita al odontólogo.



Pero la curiosa intervención actualmente cuenta con más de 10 millones de reproducciones en la plataforma, casi 400 mil likes y más de 10 mil comentarios.

(Lea también: Video: el acto de un niño hacia un perro atrapado se vuelve viral).

Los riesgos de la odontología casera

La odontóloga Andrea Atala en un dúo cuenta algunos de los peligros que pueden surgir de este procedimiento.



Entre estos cuestiona el uso de este producto ante la sensibilidad de los dientes que podría terminar en un tratamiento de conducto o hasta perderlo.

(Le puede interesar: Un colombiano, el ganador de premio TikTok a mejor creador de conocimiento).

A pesar de la precisión de la mujer con el pincel, este es un procedimiento que no debe realizarse en casa, puesto que al no tener las herramientas adecuadas puede generar daños a largo plazo.



Algunos errores de esta práctica son el riesgo por lesiones, la falta de esterilización de los implementos y de conocimientos, y el arriesgarse a tener resultados poco satisfactorios. Aunque al hombre se le ve feliz al final del video diciendo que, a pesar del arreglo de su pareja, sigue siendo feo.



Este no es la única vez que pasa algo así, hace un tiempo Juan Pablo Cabrera, de México, también se dejó arreglar un diente partido de su pareja.

"Entonces para que estoy estudiando odontología, si puedo ser odontomanicurista", "le doy like porque me dio risa, soy dentista y tiemblo por mi futuro", "quiero un turno para hacerme las uñas de los dientes", "me puedes hacer un diente en degradé y cristales porfa", "mañana mismo pongo en mi cartel hacemos uñas y dientes", son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Así funciona 'heating', la función de TikTok que hace famoso a cualquiera.

'Influencer' reveló que le daba $ 12 millones mensuales a su novio y la engañó.

En video: motociclista casi es atropellado por un SITP.