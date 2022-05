En la mañana de este viernes 27 de mayo, el reconocido humorista de ‘Sábados Felices’, Marcelino Rodríguez, más conocido como 'Mandíbula', falleció a causa de complicaciones derivadas del covid- 19.



Su legado en la televisión nacional lo posicionó como uno de los artistas más reconocidos de los últimos 40 años por su particular forma de hacer comedia utilizando su físico como el mejor recurso . Lamentablemente, un Alzheimer lo obligó a abandonar las cámaras desde el 2013.

El comediante falleció a las 5:05 a.m. de este viernes, 27 de mayo. Foto: EL TIEMPO

Por mucho tiempo se creyó que el apodo se lo había ganado naturalmente por tener un rostro particular. Sin embargo, algunos medios especializados han afirmado que ese alias proviene de la meca del cine internacional : Hollywood.



Y es que Marcelino Rodríguez tiene un parecido casi que calcado con Richard Kiel, un actor estadounidense, que le dio vida a uno de los villanos más recordados de las películas de James Bond de la década de los 70.



El antagonista resalta por haber aparecido en cintas del ‘agente 007’, como ‘La espía que me amó’ (1977) y ‘Moonraker’ (1979). Para aquella época, ‘Mandíbulas’, como fue bautizado el personaje por tener dientes de acero, se ganó el cariño del público internacional, a tal punto que Kiel ganó gran repercusión mediática.



"Convencí al productor de que 'Mandíbulas' debía tener algunas características humanas para contrarrestar los dientes de acero", comentó Kiel al medio 'Hollywood Reporter'.



Creo que fui demasiado lejos ¡me convertí en demasiado entrañable como para matarme!", agregó haciendo referencia a que su villano no murió.



Por su parte, mientras Bond se hacía famoso en todo el planeta, Marcelino apenas iniciaba su carrera artística en la televisión nacional. `Mandíbulas’ fue entonces la inspiración de este humorista para apodarse ‘Mandíbula’, alias que lo acompañó casi medio siglo.



Y es que le cayó ‘de perlas’ porque si bien hay casi cinco mil kilómetros de distancia entre Bogotá y la ciudad de los Ángeles, el parecido con Kiel es impresionante, pues los pómulos, las cejas y, claro está, una mandíbula prominente, son similares.En el transcurso del día se espera que familiares y amigos de Mandíbula divulguen el lugar y hora del sepelio del humorista.

Mandíbula se apodó así por su parecido con 'Mandibulas', protagonizado por Richard Keil. Foto: Archivo Particular / EFE

