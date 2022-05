¿Quién no recuerda a 'Truhán Reyes' y a tantos personajes inolvidables de 'Mandíbula'? El humorista, quien murió este viernes, fue parte del elenco principal de 'Sábados Felices' durante más de 30 años, pero se retiró por problemas de salud.

Marcelino Rodríguez, como era su nombre de pila, hizo su primera aparición en el reconocido programa de humor en el especial de Halloween de 1977.

En aquella época el director de 'Sábados Felices' era Alfonzo Lizarazo, quien vio en 'Mandíbula' el potencial para hacer humor y actuar. Y así fue, Rodríguez conquistó el corazón de los televidentes con su carisma y su apariencia, pues se conviertió en 'el feo más famoso de Colombia'.

(Lea también: 'Mandíbula': ¿qué enfermedad tenía el humorista de Sábados Felices?).

De hecho, 'Mandíbula' nunca tuvo miedo de reírse de sí mismo y se valió de su gran estatura y su físico para interpretar cada personaje que le correspondía. Siempre dio lo mejor de sí en cada escena, parodia o 'sketch'.

Aunque era muy feliz trabajando en 'Sábados Felices', tuvo que retirarse en 2013 por complicaciones de salud. El humorista fue diagnosticado con Alzheimer, una enfermedad que degenera poco a poco la memoria y el raciocinio y, a medida que avanza, va provocando otros problemas.

(¿Nos lee desde la App? Encuentre el video aquí).



(De interés: 'Mandíbula': ella es la mujer que nunca lo abandonó).

¿Cómo fueron los últimos años de 'Mandíbula' después de 'Sábados Felices'?

Tener un diagnóstico de Alzheimer cambia la vida de cualquier persona, por su puesto, el caso de 'Mandíbula' no es diferente. Aunque se desconoce qué tan avanzada tuvo la enfermedad, lo cierto es que, poco a poco fue perdiendo habilidades.



Pese a su retiro del programa de humor, Caracol siguió pagando el sueldo de 'Mandíbula' para apoyarlo en sus tratamientos médicos, al menos, así lo dio a conocer su esposa, Gloria Grajales, durante una visita de Patricia Silva en 2021.



"Caracol nos sigue suministrando el dinerito, a él no me lo han abandonado para nada", aseguró la mujer en un video que se viralizó en redes.

(Puede leer: 'Mandíbula', así se hizo estrella 'El feo más famoso de Colombia').

(¿Nos lee desde la App? Encuentre el video aquí).

Durante nueve años 'Mandíbula' estuvo en constantes chequeos médicos, pues los profesionales de la salud necesitaban constatar cómo avanzaba la enfermedad para así mismo medicarlo.

(Le puede interesar: Muere 'Mandíbula', de Sábados felices: reacciones a la muerte del humorista).

Facebook Twitter Linkedin

Así se veía 'Mandíbula' en 2021. Foto: TikTok: @patriciaunica

Vale recordar que el Alzheimer deteriora la función cerebral hasta el punto que provoca complicaciones como deshidratación, malnutrición e infecciones. Además, llega el momento en el que el paciente comienza a perder su autonomía para comer, mantener el equilibrio, hablar y controlar sus intestinos y vejiga.



Sin embargo, su esposa destacó, durante un encuentro con Álvaro Lemmon ('El hombre caimán'), que 'Mandíbula' entendía muy bien, aunque ya había dejado de hablar, pues pronunciaba algunas palabras ocasionalmente, además de que no podía mantenerse sentado.



"Es que él a toda hora lo sienta uno y se acuesta, se acuesta y hay que pararlo y así permanece", explicó Grajales cuando el 'Hombre caimán' lo visitó a principios de 2022.

(Además: Los nuevos proyectos de 'El Guachimán', famoso por Sábados Felices).

(¿Nos lee desde la App? Encuentre las imágenes aquí)

En los videos publicados por sus amigos humoristas, se puede evidenciar que pese a la enfermedad 'Mandíbula' se mantenía estable, era una persona despierta y conservaba el buen humor.



(Siga leyendo: Ricardo Montaner: el cariñoso 'reclamo' a Evaluna por 'descuidar' a Índigo).Lastimosamente, en los últimos días el icónico comediante se contagio de coronavirus y su cuerpo no pudo soportar la infección, desencadenando su muerte.

Más noticias

Carolina Cruz gana el ‘Premio a la Salud’ en gala de Nueva York



El hombre que ha gastado casi 70 millones de pesos para verse como un perro



Madre cambió su carrera por OnlyFans: tras su éxito, sumó a su hija



Tendencias EL TIEMPO