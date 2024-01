Mandarina: ¿cómo su consumo puede ayudar a regular la glucosa en la sangre? Le contamos

Muchas personas en el mundo han desarrollado diabetes, una enfermedad que se presenta cuando el nivel de glucosa o azúcar en la sangre alcanza niveles altos.



De acuerdo con el Instituto Nacional de diabetes y enfermedades digestivas de los Estados Unidos, la glucosa es la principal fuente de energía para el cuerpo y se obtiene de los alimentos, mientras que la insulina es una hormona producida por el páncreas que ayuda a que esa glucosa ingrese a las células y poder utilizarla como energía.



No obstante, a veces el cuerpo no produce nada de esta sustancia o pocas cantidades, lo que ocasiona que la insulina glucosa se quede en la sangre y no llegue a la célula.

Varios pacientes con diabetes no consumen frutas, precisamente porque estas contienen glucosa, sin embargo, la Asociación Americana de la Diabetes señala que los diabéticos pueden consumir cualquier fruta, siempre y cuando estas no le generen algún tipo de afectación como alergias, no obstante, lo adecuado es consultar con su médico.



Por otra parte, otros institutos especializados informan que las personas con diabetes deben evitar los jugos de frutas o frutas enlatadas con azúcar agregada, puesto que estos se encuentran en el grupo de alimentos procesados o ultraprocesados, que los diabéticos deben evitar.



En cuanto a las frutas que las personas con diabetes pueden consumir y que no contienen altos niveles de azúcar, está la mandarina.



Siendo esta, junto con la naranja, una excelente fuente de vitamina C, algunos médicos recomiendan el consumo de la fruta entera, para aprovechar sus propiedades nutricionales, sin el temor de verse afectado, sin embargo, recuerde siempre informarse con un especialista.



La Universidad Western Ontario de Canadá, mediante un estudio, señaló que el Nobiletin, un flavonoide presente en las mandarinas, puede ayudar incluso a las personas que tienen problemas de sobrepeso y mantiene normales los niveles de glucosa e insulina.



De acuerdo con un portal especializado, las mandarinas son frutas que no se maduran después de extraerlas del árbol y para mantenerlas frescas hay que tenerlas a temperatura ambiente, aunque también resisten la refrigeración si las va a consumir a largo plazo.



Recuerde que ante cualquier afectación en su salud, o si presenta alguna enfermedad y desea iniciar con el consumo de algún alimento, lo adecuado es consultar con su médico tratante.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

