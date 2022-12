"Por ahí me han dicho que yo solo hablo bellezas de Lina. ¿Ustedes creen que yo no soy capaz de decir los defectos?", dice Claudia Serrato, mánager de la actriz Lina Tejeiro, en un video en el que aparecen juntas en un restaurante.



"Ay, mijos, se los voy a enumerar porque hay un montón", agrega. ¿Cuáles son? Le contamos.

Mediante una publicación en las historias de Instagram de la mánager, que también fueron compartidas por Lina en su cuenta, Serrato dio a conocer tres defectos de la actriz, quien recientemente participó en el programa 'La vuelta al mundo en 80 risas', del canal Caracol.



"Cuando Lina se pone hormonal, se le nota", empieza diciendo la mujer. Al respecto, Tejeiro se muestra de acuerdo y agrega que ni siquiera es necesario avisarle a Claudia, sino que ella misma lo descubre por la manera en que contesta.



Para el segundo defecto, no estuvieron tan de acuerdo al principio: tiene que ver con la puntualidad de la actriz. "Lina dice que es superpuntual; la mayoría de las veces, no", declara la mánager. Entonces, Tejeiro interviene: "Con mi trabajo soy muy puntual; con mis amigas, no tanto".



"Se lo admiro pero a veces digo 'ay, no'", afirma Serrato sobre el tercer defecto. Se refiere a la disciplina de la actriz para entrenar mucho en el gimnasio. Según cuenta Lina, lo hace para poder comer todo lo que desea.



Luego, la mánager le pide que se levante y le enfoca las nalgas a Lina. Entre risas, la actriz dice que, como ha estado comiendo más que antes, subió de peso y le están creciendo las nalgas.

En redes sociales, las mujeres han mostrado la buena relación que tienen. En meses recientes, de hecho, Tejeiro invitó a su mánager a realizar un video en su cuenta de Youtube, en el cual Serrato la entrevistaba.



En el mismo video, Serrato contó que mantienen una relación laboral de más de 12 años. De todas maneras, actualmente son también grandes amigas. De cariño, Serrato le dice a Tejeiro 'la Fernandix', pues el segundo nombre es Fernanda.



