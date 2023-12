'Me rompe el corazón': mamá llora porque no le alcanzó el dinero para comprar regalos

En esta época de navidad es costumbre que las familias intercambien diferentes regalos. Lastimosamente, algunas personas tienen situaciones económicas difíciles y esto hace que no puedan adquirir obsequios para sus familiares.



Una situación similar se volvió viral en la red social de TikTok, pues una creadora de contenido identificada como Danielle, rompió en llanto al contarle a sus seguidores que tuvo que devolver los regalos de Navidad de sus hijos porque no tenía suficiente dinero para pagarlos.

En un video, el cual ya no está disponible en la plataforma, la mujer empezó quejándose del alza de precios en el mercado y afirmó que cada vez la vida era más costosa.



“Mientras estaba allí, pensé en recoger algunas cosas para regalos de Navidad y guardarlas (…) Hice cola para pagar cuando decidí revisar rápidamente mi aplicación bancaria”, afirmó.



(Lea también: Dominic West revela la razón detrás del fin de su amistad con el Príncipe Harry).



Asimismo, la creadora de contenido reveló que vive con su esposo y sus dos hijos, uno de 4 años y otro de 1 año. Todos en su casa sobreviven con el salario que recibe su pareja y hace unos días habían pagado su hipoteca y algunas facturas, por lo que no tenía el dinero suficiente para los regalos.

“Decidí verificar de nuevo y cuando miré, no tenía nada allí debido a los costos de todo. Tuve que salir de la cola y colocar las cosas de vuelta en los estantes y simplemente obtener lo esencial”, comentó.



Cuando regreso a su automóvil decidió grabar el video, a modo de empatía con otras personas que pueden estar pasando por esta situación.



(No deje de leer: Cartagena: investigación revela cómo se construyó el Castillo de San Felipe).



"No se trata de los juguetes, fue la gota que derramó el vaso, fue la acumulación de todo. Me rompe el corazón, nunca pensé que estaría en esta situación. Los costos de todo son simplemente ridículos, la gente no puede vivir adecuadamente ahora sin estar endeudada. Su hipoteca y sus facturas solo cubren su salario y luego tienes que pagar cosas como la tienda de alimentos y extras”, aseguró.

Facebook Twitter Linkedin

La Navidad es una época de compartir con la familia y seres queridos. Foto: iStock

Por último, reveló que no puede evitar sentir culpa de esta situación y ver como en redes sociales otros padres sí pueden darle regalos a sus niños.



“Con las cosas que ves en línea, la gente puede sentir la presión y pensar: ‘No puedo hacer eso por mi hijo’. Nadie muestra la realidad de lo difícil que es y la culpa de querer brindar y sientes culpa de mamá tal como es. Cuando los niños dicen ‘Oh, mis amigos han visto a Santa’ y han hecho todas estas cosas, ¿cómo le explicas a un niño que no puedes permitirte el lujo de hacer eso?”, concluyó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Cuidado con el dengue: sus síntomas y cómo se transmite esta enfermedad

Le dan palo a Yina Calderón por su video de Navidad sin ropa: 'vulgar', dicen en redes

Actor que interpreta a 'Carmelo' en 'Rigo' contó de dónde vienen sus divertidas muecas