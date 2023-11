¡Indignante! Mujer habría enviado a su bebé solo en un taxi para no ver a su ‘ex’

Diariamente, son cientos de historias insólitas, absurdas e indignantes las que se conocen por las diferentes redes sociales. En los últimos días, se viralizó el caso de una mujer que habría enviado a su bebé solo en un taxi para visitar a su padre, porque no quería verle la cara.

La historia ha generado un sinfín de comentarios y rechazo en redes sociales, pues es bien sabido, que los menores de edad y en especial los bebés no deben dejarse al cuidado de personas desconocidas.

Esto se conoció por medio de la red social Facebook, donde el mismo taxista que tomó carrera fotografío al pequeño en la parte trasera del vehículo, en su publicación el hombre aseguró que la madre le entregó al menor para que lo llevara con su papá, argumentando que no deseaba ver a su expareja.



“Cómo cuándo no quieres ver al papá de tu bendición, pero ya te toca cuidarlo”, comentó el taxista en la publicación, donde además dio a entender que no podía creer que una madre enviara solo a su hijo con un desconocido en un vehículo de transporte público.



En otra de las imágenes publicadas en redes sociales, el conductor del taxi mostró su teléfono celular y ahí se veía la ruta del servicio que estaba realizando.

“Le pidieron DiDi al morrillo, se pasan. No sé quién les diría que soy seguro y confiable y pues aquí vamos a entregarlo”, agregó el hombre en la publicación.



Tras la publicación del indignante caso de desapego de esta madre, los internautas han reaccionado comentando: “Sería capaz la mamá de mi hija”, “Estás loco”, “Bien famoso se hizo”, “Tienes el derecho a negarte, es mucha responsabilidad para ti, ya que no cuentas con porta bebé”, “Es una enorme irresponsabilidad de los padres”, “Hazle un paro a la bendición y llévalo al DIF”, “Muchas felicidades por tu responsabilidad, pero a la otra, llévalo al DIF para que se les quite a los papás”, entre otros.

