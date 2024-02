Mamá del niño ganador de 'La Voz Kids' reafirma que su ex se llevó el dinero del premio

En el 2019, Roberto Xavier, de a penas 9 años, se llevó el máximo premio otorgado en el famoso reality 'La Voz Kids' en su versión mexicana.

​

Recientemente, el niño, que ya es un adolescente, compartió una versión en la que comentaba que su papá lo había abandonado y que se había llevado los 500 pesos mexicanos entregados por el programa televisivo.

Por medio de la cuenta de TikTok @eslowolse se dio a conocer el caso del joven inicialmente. Vale recordar que fue ahí cuando reveló por primera vez que su padre a los seis meses desde que ganó La Voz Kids lo abandonó para huir con el dinero.



(Además: (Video) Mujer enfrentó a hombres que la acosaron desde un carro: 'No tienes por qué').



"Lamentablemente a los 6 meses que yo gané La Voz Kids mi papá se fue y se llevó el premio", dijo Xavier.

“Él dijo que se iba de la casa, dijo que el premio era más de él que mío porque él me había enseñado a cantar. Pero está bien, el dinero va y viene, el talento me lo quedé yo y le doy gracias a Dios”, confesó Xavier, citando un consejo que le dio su abuela, haciendo referencia a que “las cosas pasan por algo”.



(De interés: ¿Cómo se ven hoy los actores que manejaban a los amados personajes del 'Club 10'?).

La versión del papá de Roberto Xavier

Debido a la amplia acogida que tuvo el relato del joven, cientos de personas comenzaron a lanzar críticas hacia el Roberto, el padre del menor.



(Siga aquí: ¿Cómo llegar al coliseo MedPlus para el concierto de Luis Miguel en transporte público?).



La redes sociales se inundaron con mensajes de apoyo al joven y su madre, pero el hombre acusado también quiso dar su versión de la historia. Por ello, compartió un video en el que explicó qué ocurrió con el dinero del premio y pidió más respeto hacia su persona.

El papá de Roberto Javier, de la Voz Kids, asegura que no se robó los 500 mil pesos del premio pic.twitter.com/W2mJUCEFgA — Informado Caribe (@InforCaribe) February 13, 2024

"Soy el papá de Roberto Xavier, ganador de la edición 2019 de La Voz Kids, por este mismo medio se me ha calumniado, se me ha agredido", expresó en el video.



"Sí existe tal premio, el cual está como en un fideicomiso para sus estudios que ni yo ni su mamá absolutamente pueden tocar porque son expresamente para ese fin, para sus estudios. También pues teniendo derecho, se me ha negado el mismo el verlo en un promedio de 4 años que no lo veo, esporádicamente lo veo en las redes, y me da gusto que ande siguiendo los pasos que yo le enseñé en el ámbito musical. Sin más por el momento me despido de la gente, le mando bendiciones a la gente que me ha estado agrediendo, insultando", señaló el hombre.



(Lea más: Michael Jackson, Elvis Presley y otros famosos que facturan millones después de muertos).

La madre del menor respondió al padre; esto dijo

Debido a la amplia polémica que ha surgido por estos días con el menor y su padre, la cuenta de TikTok @eslowolse compartió otro video en el que participó la mamá del ganador de La Voz Kids; la mujer habló por primera vez sobre su ex esposo.



(Siga leyendo: Jenny López presumió a su papá y seguidores dicen que es más joven que Jhonny Rivera).



"Si el señor Roberto como el hizo su video en donde asegura y perjura que el no robó el dinero, está bien. Respetamos sus comentarios hacia este video que hizo Robertito", inicia diciendo Victoria Ramírez, la mamá de Roberto.

"Como dijo mi hijo, cuando él quiera, donde él quiera, estamos dispuestos a ir a una cita. Si en algún momento lo ofendimos y lo hicimos sentir mal, le ofreceremos una disculpa, pero solo cuando él nos compruebe que el dinero está ahí, ¿por qué se los digo? Porque cuando él y yo fuimos como tutores legales fuimos a poner ese dinero en esa cuenta, era para los estudios de mi hijo", confirmó la mujer.



Luego, explicó que lo que el padre del menor hizo al irse fue una "traición", por lo que intentó revisar que todo estuviera en orden con el dinero cuando el hombre decidió irse y le negaron desde el banco conocer el estado de la cuenta.



(Además: Video: mujer les hizo la 'jugadita' a dos supuestos ladrones que la iban a robar).



"Yo tenía entendido que como yo también había firmado esos documentos podría ir a pedir cuentas y todo cuando no es así, porque él ya me había quitado de que yo tuviera acceso a las cuentas, entonces, pues ahí a mí ya no me gustó la idea de de que él haya hecho esos movimientos, pero finalmente yo no me quise meter en problemas", señaló la mujer.



Tras estas declaraciones y el cruce de versiones, cientos de personas han tomado postura frente a la situación. De hecho, varios abogados han ofrecido sus servicios para dar con una solución a la polémica desde el ámbito legal.

Más noticias

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión de la periodista y un editor.



ALEJANDRA OSPINA CORDERO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO