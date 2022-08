Yina Calderón es una de las influencers más reconocidas del país. La DJ tiene acostumbrados a sus fanáticos a sus excentricidades y polémicas que muestra en redes sociales.



En su cuenta de Instagram tiene más de un millón de seguidores que se mantienen atentos a sus opiniones. En esta ocasión, la huilense compartió un momento con su mamá.



Por medio de sus historias, Yina grabó un divertido momento personal con su progenitora, Merly Ome. La mujer suele ser protagonista de los videos de su hija y ya se ha hecho conocida para los internautas.



Calderón le contó a sus seguidores, entre risas, que su mamá estaba hablando sobre una fantasía sexual. Al inicio de la grabación, a Merly no le gustó la exposición y se mostró avergonzada.



“Mi mamá viene diciéndonos que si le pudieran cumplir un deseo, pediría una noche de qué…”, expresó la DJ a lo que su mamá contestó: “Pero no, ¿lo vamos a hacer público?”



Con su característico estilo, Yina siguió molestando a su mamá para que revelara quién era el objeto de su deseo sexual. Después de unos segundos las mujeres admitieron que se trataba del cantante de música popular Jhonny Rivera.



Tras la confesión, Merly Ome se mostró más confiada e incluso especificó algunos detalles de cómo le gustaría que fuera el encuentro sexual. Los pormenores hicieron reír a la influencer, que le siguió el juego a su mamá.



“De ñapa, le echaría arequipe en las brevas”, manifestó Merly mientras Yina se reía y le añadía elementos, “Vea, leche condensada, don Jhonny, ¿Dónde le caemos?”, indicó la creadora de contenido.



El video ha causado risas en redes sociales y comentarios de todo tipo por parte de los internautas. Merly Ome ya conoce personalmente a Jhonny Rivera por una invitación a un evento en su casa y ha estado en conciertos del artista.



¿Fracasó el reality de Yina Calderón?

Yina Calderón participó en el primer capítulo de 'Duro contra el mundo'. Foto: Instagram: @oficialdjyinacalderon

Hace unos días la influencer sorprendió a sus seguidores con un nuevo anuncio. En su cuenta de Instagram reveló que su reality 'Se armó la gorda’ llegó a su fin.



El programa publicó su primer capítulo el pasado 8 de junio y después del 14 de agosto desapareció de sus redes. Calderón incluso afirmó que la cuenta de Instagram del reality, será cambiada a la de otra empresa que estrenará.



“Ya mi reality terminó, con sus cosas, no con sus cosas. Con sus aciertos, no con sus aciertos… bueno, yo lo entiendo, todos los proyectos son así. Como en la guaracha me va súperbien, en el reality nos fue más o menos”, expresó Yina.



La DJ no se mostró molesta por el fracaso y aseguró que no todos los proyectos salen bien. A pesar de los inconvenientes en la realización, Yina hará un gran evento para la final y entregará un premio a los ganadores.



“Yo creo que tengo que ser muy sincera con ustedes. A las dos finalistas del reality, no se preocupen, ya me estoy poniendo en contacto con ellas para ponernos de acuerdo para hacer la final, la cual voy a transmitir en mi cuenta de Instagram y darle su merecido premio a la ganadora”, indicó.



Yina Calderón concluyó que el programa no salió bien porque se presentaron problemas internos que no dará a conocer en redes. La mujer seguirá invirtiendo en otros proyectos personales e incluso abrirá un spa en las próximas semanas.

