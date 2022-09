La DJ de guaracha y empresaria Yina Calderón anunció que volverá al quirófano para operarse los glúteos, después de su mala experiencia con una cirugía previa que se hizo años atrás en esa misma parte del cuerpo.

“Les puedo decir que escogí a un muy buen cirujano. ¿Cuándo y dónde? No creo que lo vaya a decir por qué prefiero estar ya operada”, mencionó Calderón.

(Lea también: La niña que ya tiene dos ingenierías y busca llegar a la Nasa).

Igualmente, contó la historia de su experiencia con los biopolímeros, los cuales le han aquejado problemas desde hace ocho años: “No es vanidad. Vengo sufriendo con los biopolímeros hace ocho años. No culpo a la persona que me los puso, primero, porque siento que Dios se encarga de eso, y segundo porque también fue en parte mi responsabilidad, pues sabía que algo me iban a inyectar”, aseguró.

En la publicación también mencionó que el problema de los biopolímeros es algo que padecen muchas mujeres en Colombia y el mundo.

En las buenas y en las malas



Así mismo, su madre, Merly Ome, fue la responsable de compartir la información del postoperatorio de Yina. Cosa que hizo a través de sus historias de Instagram, asegurando que su hija se encontraba fuera de peligro.

“Bueno gente linda, quiero compartir la felicidad hoy con ustedes, quiero contarles que Yina se operó hoy con el doctor Andrés y todo le salió bien, súper bien”, aseguró Merly.

Igualmente, compartió su parecer ante el resultado de la operación estética: “Le quedó una cola súper bonita”, manifestó. Además, aclaró que la DJ huilense se encuentra bajo observación médica, y que en los próximos días podrá mostrar los resultados de la operación en su cola.

(Además: Lina Tejeiro dice que madre de Andy Rivera no quería que estuvieran juntos).

“¡Gracias a Dios! Gracias a Dios que es tan lindo con nosotros. Y gracias al doctor que es tan bello con ella. Todo salió bien, luego les mostraré. Solucionado el tema de la cola de mi hija, la necesitaba”, dijo Merly, asegurando que su hija requería la operación para mejorar su autoestima.

Hace unos días, la empresaria compartió en su cuenta de Instagram varias fotografías en las que se ve la deformidad de sus glúteos. Así mismo, envió un mensaje de reflexión a las personas que consideren inyectarse sustancias en partes de su cuerpo con fines estéticos.

“De pronto alguna chica está viendo esta publicación y piensa inyectarse sustancias extrañas en su cuerpo y la podemos salvar”, expresó la empresaria.

Posibles errores

Por supuesto, esta situación generó reacciones, tanto por parte de los internautas, como por otras celebridades, como el caso de Elizabeth Loaiza.

(Le puede interesar: Con 12 años, hija de Tatiana Murillo se someterá a otro retoque estético).

La modelo y empresaria caleña opinó acerca de las operaciones de Yina, mencionando que todo fue resultado de escoger al cirujano y al procedimiento de biopolímeros pues, por ahorrar dinero, tomó una “mala decisión”.

Así mismo, Loaiza mencionó que solo existen dos procedimientos para lograr solucionar este tipo de situación son “mariposa o interglúteos”, a diferencia del método de cánula, pues, según ella, “solo sirve para dañar tejidos porque eso no saca los biopolímeros”.

Por ahora, los seguidores están a la expectativa ante la recuperación de Yina.

Más noticias

La despedida de Nórida Rodríguez a Toto Vega: 'Amor, fue muy poco tiempo'

Detienen a tres actores porno por agredir sexualmente a actrices amateur

Evaluna ‘filtró’ foto de Camilo completamente desnudo en redes sociales

Nostradamus predijo que el príncipe Harry será rey tras abdicación de Carlos III

Así luce la protagonista de 'Elif' tres años después del final de la novela

Tendencias EL TIEMPO