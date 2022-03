La edición número 94 de los premios Óscar se vio opacada por el enfrentamiento entre Chris Rock y Will Smith. Las imágenes del actor abofeteando al comediante han dado la vuelta al mundo y han sido tendencia global.

Todo inició con un 'chiste' que hizo Rock sobre la apariencia de Jada Pinkket Smith, quien sufre de alopecia. El comentario no causó gracia entre la pareja y, por el contrario, provocó la furia del 'príncipe del rap', quien subió al escenario para golpear a Rock.

El incidente causó todo un debate en redes sociales entre quienes apoyan la reacción de Smith y quienes la rechazan. Pero, de igual forma, se ha discutido sobre las líneas rojas del humor y qué está bien o no al hablar del cuerpo de otra persona.



The Full Uncensored video of Will Smith’s altercation with Chris Rock at the #Oscars pic.twitter.com/cGQ3plSEiz — Movies (@moreoffilms) March 28, 2022

Por su parte, Carolyn Smith, madre de Will, confesó que se sorprendió al ver a su hijo golpeando a Chris Rock, pues no es un comportamiento típico del artista. De hecho, resaltó que es una persona equilibrada.



"Es una persona muy equilibrada, sociable. Esa es la primera vez que lo veo salir disparado. La primera vez en su vida... Nunca lo he visto hacer eso", expresó en exclusiva con el medio '6abc'.



Will Smith y su esposa, Jada Pinkett, durante los premios Oscar. Foto: AFP

Sin embargo, la mujer destacó que ese incómodo momento no define a su hijo porque realmente es un hombre amoroso, que siempre pone a su familia en primer lugar.



"Estoy orgullosa de que él sea él", concluyó Carolyn Smith, quien aseguró estar muy orgullosa de que el actor se haya ganado un Óscar.



Cabe recordar que, tras el bochornoso momento, Will Smith pidió disculpas en sus redes sociales. Reconoció que se salió de sus casillas y que no fue la forma de reaccionar ante los comentarios de Chris Rock.



"Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad", escribió en su cuenta de Instagram.

