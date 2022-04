El pasado sábado 16 de abril Andrea Valdiri y Felipe Saruma dieron el sí ante cientos de asistentes, cuando se casaron por todo lo alto en el Hotel El Prado de Barranquilla.



La que algunos llamaron “la boda más esperada del año” estuvo llena de lujo, alegría e invitados especiales. Entre los famosos que asistieron estuvieron Epa Colombia, La Jessu, Karen Lizarazo, Mr Black, Yuranis León, Beéle, entre otros, quienes celebraron la unión de los dos creadores de contenido.

(Lea además: Empresa deberá pagar 450.000 dólares por festejar el cumpleaños de empleado).

“Esta invitación es para mostrarles un poquito de nuestro amor (...) Pienso que el amor lindo se debe ocultar y vivirlo solo dos personas”, dijo Valdiri en un pequeño discurso que dio al principio de la recepción.



Entre los asistentes también estuvieron diez seguidores de la pareja, quienes pudieron ingresar a la boda al ganar un concurso realizado por la influencer. Además de disfrutar con los invitados, ellos pudieron llevarse un iPhone que le regaló la pareja a cada uno.

(Lea además: Shakira y Rauw Alejandro revelan avance de su nueva canción: 'Te felicito').

Ahora si tiene sentido el matrimonio de la valdiri con esos regalos 🎁😂 Así es 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/DLtzIQrgNP — daniaovalle! ⚡ (@daniaovalle__) April 17, 2022

Los padres de ambos integrantes estuvieron en la ceremonia y en la fiesta, de hecho, Valdiri caminó al altar de la mano de su padre, Eduardo Ospino. Felipe Saruma, por su parte, la esperó en la tarima junto a su madre, Yesenia.

(¿No ve desde la app? Vea la imagen aquí).

El mensaje de Yesenia

La relación que lleva la familia parece ser muy buena, puesto que han subido múltiples fotos juntos tanto del día del matrimonio como de su vida cotidiana.



Recientemente, por medio de su cuenta de Instagram, fue la mamá de Saruma quien escribió un mensaje que, al parecer, podría ir dirigido a su nuera en muestra de apoyo.

(Lea además: Nicky Jam y los rumores sobre su supuesta nueva novia colombiana).

(¿No ve desde la app? Vea la imagen aquí).

En una de sus historias, la mujer escribió: “Los hijos no son nuestra propiedad, ni deben cumplir expectativas ajenas; ellos deben construir su propio camino” y agregó que: “Nuestro papel como padres es respetarlos, acompañarlos y prepararlos para ese camino”.



La reflexión hecha por Yesenia fue bien recibida por sus seguidores, quienes dejaron ver su alegría en los comentarios: “La señora mamá de Saruma es divina. Me atrevería a decir que aparenta la misma edad de Valdiri”, “Esa señora me parece tan bella” y “Mejor no pudo haberlo dicho”.

Tendencias EL TIEMPO

Más noticias

Estrella de 'Dirty Dancing' casi aniquila su carrera por consejo de su mamá

'Yo soy Betty, la fea': así luce hoy en día la hija de Bertha

Epa Colombia, entre lágrimas, habla sobre sus recientes polémicas

El problema que atormentó por décadas a Jennifer Aniston

Carolina Cruz responde a la polémica acerca de su supuesto novio