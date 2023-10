Mamá de Luis Andrés Colmenares afirmó que muerte de su hijo también afectó su relación

A pesar de que la trágica muerte del joven Luis Andrés Colmenares fue hace más de una década, aún siguen causando revuelo los hechos y los detalles que rodean la extraña muerte del joven.



Esta vez, la historia alrededor del muchacho que falleció una noche de 31 de octubre, en medio de una celebración de Halloween, ha vuelto a resonar debido a que su madre, Oneida Escobar, publicó un libro en el que cuenta cómo vivió la dramática situación.

"El 31 de octubre de 2023 se cumplen trece años de la muerte de mi hijo Luis Andrés Colmenares Escobar, pero para mí es como si hubiera sido ayer. Todavía tengo tengo grabada su voz, respiro su olor y siento que me abraza", dice en la reseña del libro, titulado 'Mi viacrucis'

Con el dolor de mi alma de madre, atemperado pero claro y real como el primer día, siento la necesidad de dejar plasmado el testimonio de todo lo que viví con la muerte de mi hijo FACEBOOK

En este hay detalles de lo difícil que ha sido para la mujer afrontar la muerte de su hijo, quien falleció en circunstancias extrañas en el Parque el Virrey, al norte de Bogotá.



Oneida Escobar revela detalles de antes del crimen, datos sobre la fatídica noche y cómo han enfrentado en la intimidad familiar esta tragedia, que ha sido sumamente mediática.



Además, habla de algo poco conocido por la opinión pública, la separación con su esposo y padre del joven fallecido: Luis Alonso Colmenares.

'El demonio entró a mi casa': sobre la separación con su esposo

'Mi vía crucis' por Oneida Escobar. Foto: Particular.

En un apartado del libro Oneida confesó los difíciles momentos que se vivían al interior del hogar, no solo por el fallecimiento de su hijo, sino también por lo que todo ese episodio ocasionó en la relación sentimental con su esposo.



"El demonio entró a mi casa y descubrí que ya Luis Alonso no centraba su atención en mi por estar mirando su celular. Contestaba el teléfono y se quedaba hablando un rato largo, no lo reconocía, parecía otra persona, mientras tanto yo sufría porque estaba perdiendo a mi marido", se lee en 'Mi viacrucis'.



Al parecer, una de las razones por las que la pareja empezó a tener discusiones fue por que creían versiones diferentes en relación con la muerte de su hijo.



Pues mientras Luis Alonso creía que la muerte de su hijo no fue un hecho llevado cabo con malicia, Oneida estaba convencida de que a su hijo lo asesinaron en un intento por agredirlo.



En medio de una entrevista con Semana, Oneida contó que ella estuvo sola casi en todo el proceso de acudir ante la justicia y buscar posibles culpables.



"Luis Alonso al principio no creía que le habían hecho daño a mi hijo, pero en mi corazón de mamá yo sí sentía que me le habían hecho daño. Ahí empezó nuestra pelea: yo tratando de buscarle justicia, me tocaba empezar a pelear con él, porque me decía que estaba buscando culpables donde no había, que yo estaba como loca, que eso era el dolor de mamá", dijo al medio citado.



Además, añadió que empezó a tener cierto resentimiento hacia su esposo ya que le tocaba "ir sola a los juzgados en Paloquemao", y que mientras ella buscaba justicia, su esposo ya no le prestaba tanta atención.



"Yo con el dolor de la muerte de mi hijo quedé seca. Yo no podía decirle a nadie 'te quiero'. Fueron momentos difíciles, ya la situación en la casa entre más días, era peor", añadió en la entrevista.



Confesó que si bien, hay momentos en los que han sido visto juntos en público hace tiempo que terminaron su relación sentimental, después de estar en matrimonio durante 28 años y tener dos hijos: Jorge y el fallecido Luis Andrés.

Facebook Twitter Linkedin

La familia Colmenares: Luis Alfonso Colmenares, Oneida Escobar, Jorge y Luis Andrés. Foto: Archivo familiar

Tras el fallo del Tribunal de Bogotá de 2021, que confirmó la absolución de Laura Moreno Ramírez y Jessy Quintero, y que concluyó que dentro del expediente no había elementos para determinar la causa de la muerte, el caso quedó cerrado porque el proceso no fue llevado a casación en la Corte Suprema de Justicia.



Hasta ahora, las únicas condenas por el caso por la muerte de Colmenares han sido las de tres falsos testigos, presentados en su momento por la Fiscalía.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

