La madre de Lina Tejeiro, Vibiana Tejeiro, tuvo un accidente de tránsito en una calle de Bogotá.

En su cuenta oficial de Instagram, la mujer compartió las imágenes del fuerte choque y destacó que está viva gracias a un milagro. Además, pidió a los conductores que sean prudentes cuando van al volante.

"Estoy viva de milagro...Imprudencias y no mías. Por favor, por favor cuidado al manejar", expresó en un video corto en el que se le ve visiblemente afectada por lo sucedido.



Al parecer, el carro en el que se movilizaba la mamá de la actriz de 'La ley del corazón' fue embestido por otro vehículo que la arrastró unos metros y la hizo impactar contra u poste.



Vibiana Tejeiro también publicó un video en el hospital, pero no dio más detalles de su estado de salud ni de cómo se dieron los hechos. Pero todo parece indicar que se encuentra bien y solo hubo pérdidas materiales.



Eso sí, Tejeiro fue muy enfática al pedir precaución al momento de manejar. De hecho, cabe destacar que en 2021 murieron 7.270 colombianos en accidentes de tránsito, según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial.

Accidente mamá de Lina Tejeiro Imágenes del accidente de Vibiana Tejeiro, madre de Lina Tejeiro. Video del accidente de Vibiana Tejeiro, madre de Lina Tejeiro. Foto: Redes Sociales

