Mamá de Lina Tejeiro se solidariza con Epa Colombia 

El pasado 5 de marzo, la empresaria e influenciadora Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, difundió un video en sus redes sociales en el que, en medio de lágrimas, habló sobre la decisión que tomó el Invima sobre su empresa cosmética.



"Llevo cuatro meses esperando a que el Invima me responda. Me dice que mi keratina no se puede llamar 'keratina'. Le puse 'tratamiento alisador', y me aprobó", dijo, agregando que otras empresas han estado detrás de ella para evitar que su negocio tome vuelo.



(Lea también: Epa Colombia rompe en llanto tras decisión de Invima sobre su empresa).

Señaló que el Gobierno está haciéndole una persecución por la destrucción a una estación de TransMilenio en 2019, delito por el cual pagó 6 meses de casa por cárcel y no pudo usar sus redes sociales por un tiempo.



“Desde que yo me metí con el Gobierno a mí me cerraron todas las puertas y no saben el daño que le hacen a las personas que trabajan conmigo. Lo que hice estuvo mal, pero yo soy un ser humano y tengo errores”, dijo Daneidy.



(Le puede interesar: Esta es la empresa de Epa Colombia en controversia con Invima).

Parce que Triste lo De Epa Colombia, solo espero que siga adelante y tapando bocas a todos los que están en contra de ella. pic.twitter.com/fffoXXFcsn — DVAmmm (@GOMEZ_JDAVID) March 5, 2021

(Si nos lee desde la app vea aquí el video de Epa Colombia quejándose de la decisión del Invima).



Muchos usuarios en redes sociales se conmovieron por su situación e indicaron que emprender en Colombia era muy difícil ya que no hay ayudas para las pequeñas empresas.



De hecho, desde aquel momento Epa Colombia ha venido recibiendo el apoyo de diferentes personas de la opinión pública. La más reciente en sumarse al respaldo de la emprendedora fue Vibiana Tejeiro, la mamá de la actriz Lina Tejeiro.



Epa Colombia fue quien divulgó una imagen de la mamá de Lina, contando que visitó su negocio y que la felicitó por la organización que tiene en su empresa de keratinas.



De hecho, le gustó tanto que se llevó varios de sus productos para el cabello y mostró a través de sus redes sociales su cabello antes y después de usarlos. "Comprobado que sí sirve", escribió junto a las fotografías de su pelo.



(Le puede interesar: Nicolas Arrieta llama "show" al lío de Epa Colombia con el Invima).

La mamá de Lina Tejeiro elogió la organización de la empresa de 'Epa'. Foto: Instagram

“Se la hice a mi novio jajajajaja y le quedó súper. Mañana me la hago y se la hago a mi socia. Ella ensaya en mí y yo en ella. Me lavé el cabello con el shampoo y el acondicionador y me encantó, deja el pelo súper brillante e hidratado”, fue el mensaje que le dijo Vibiana tras probar sus keratinas por WhatsApp.

(Si nos lee desde la app vea aquí el mensaje de la mamá de Lina Tejeiro).



Otras figuras públicas que han expresado su apoyo a Epa Colombia son Esperanza Gómez, Andrea Valdiri y Sara Uribe. De hecho, también recibió el apoyo del representante a la Cámara Inti Asprilla.



El congresista del partido Alianza Verde le manifestó su apoyo a a través de su cuenta de Twitter. "Me ofrezco a hacer todo lo posible para ayudar a Epa Colombia si ella lo desea, siempre he detestado y he pensado qué hay que combatir la mentalidad según la cual “todo lo del pobre es robado”", escribió.



(Siga leyendo: Congresista se ofrece a ayudar a Epa Colombia en proceso con Invima).



Tendencias EL TIEMPO