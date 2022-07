Un nuevo romance en la farándula colombiana ha nacido en las últimas semanas. Se trata de la actriz Lina Tejeiro y el cantante Juan José Duque. Desde entonces, las redes sociales de ambos han estado llenas de mensajes y dedicaciones entre ellos.



Los famosos han estado enviándose indirectas en Twitter, donde mostraron por primera vez su amor. Los seguidores de ambos están al pendiente de cualquier detalle que se les escape.



Días atrás se volvió viral en redes un video de la pareja despidiéndose en un aeropuerto. En la publicación se pueden observar a los dos mientras se abrazan, sin darse cuenta de que estaban siendo grabados.



La mamá de Lina Tejeiro, Vibiana Tejeiro, no ha sido ajena al último romance de su hija. En su cuenta de Instagram le preguntaron su opinión sobre Duque. Según lo que relató la mujer, esta no es la primera vez que recibe este tipo de cuestionamientos en redes.



Con una sonrisa, Vibiana respondió lo que querían saber. Sin entrar en específicos, la mamá de la actriz habló del joven en forma general y aseguró que lo que más le importa es la felicidad de su hija.



“Todo el mundo quiere saber qué opino de Juan. Yo lo único que puedo decir es que si una persona hace feliz a mi hija... eso para mí es mi felicidad, que ellos sean felices a mi me llena” aseguró Vibiana.



Los seguidores de Lina Tejeiro tomaron la respuesta de su madre como una buena señal de que la relación va por buen camino. No está claro si la pareja ya se presentó a sus familias.



El último regalo

En las últimas horas se volvió tendencia en redes un obsequio que le realizó la joven a Duque. El cantante paisa fue el encargado de publicarlo en sus redes sociales.



Se trata de un libro que venía decorado y traía un mensaje escrito por Lina Tejeiro. Aunque no mostró el título del texto, el artista se mostró entusiasmado por el regalo.



“El mundo necesita más soñadores como tú y con la magia de tu alma harás realidad todos tus sueños” expresó la actriz en la dedicatoria.

Donde te regalen libros, ay es. 😍 pic.twitter.com/YBarSVep0W — Juan Duque. (@wawawanduque) July 19, 2022

