Mamá de ‘La Segura’ pide que no voten por su hija para que salga de ‘La casa de los famosos’: ¿por qué?

El reality show ‘La casa de los famosos’ se ha convertido en uno de los más vistos en Colombia y Latinoamérica en las últimas semanas, pues la convivencia de los famosos concursantes, en un lugar donde están aislados por semanas, ha desencadenado grandes momentos que generan controversia.

Han sido varias las polémicas que se han protagonizado entre los famosos, debido a sus desacuerdos, amoríos, amistades y enemistades que han surgido durante el reality show.

En los últimos días, la creadora de contenido Natalia Segura, conocida popularmente como ‘La Segura’ ha estado involucrada en fuertes discusiones con algunos de sus compañeros como Martha Isabel Bolaños y Julián Trujillo.

En las últimas horas, Alexandra Mena, la madre de ‘La Segura’ se quejó de la actitud que Julián Trujillo ha tenido con su hija y realizó una particular petición a los millones de seguidores de la creadora de contenido caleña.

En un video publicado en la red social Instagram, se observa que la madre de la influencer le pidió a sus seguidores que no la apoyen y no voten por ella, para que sea eliminada del reality show, pues mencionó varias razones por las que prefiere que su hija no continúe en ‘La casa de los famosos’.

“Natalia, en estos días que recibió este apoyo tan impactante de votos para dejar la niña ahí, dijo algo: ‘Aquí, la única manera que yo salga, es que Colombia me saque’”, inició la madre de ‘La Segura’ en el video.

Tras la sorprendente e histórica votación que la creadora de contenido tuvo, y debido a los problemas en los que se ha visto enfrentada, su madre realizó un pedido: no votar por ‘La Segura’, pues dice que prefiere que la eliminen.

“La verdad por temas de salud me encantaría que Natalia pudiera ir a Miami a hacerse bloqueo porque, si ustedes han estado conectados 24/7 o por si no saben, ella tuvo en estos días una recaída muy fuerte del dolor y dijo que era necesario irse para Miami porque solamente allá le hacen el bloqueo que le sirve a ella”, dijo Alexandra Mena.

La madre de ‘La Segura’ recalcó que la creadora de contenido ha abandonado sus procesos médicos por estar en la competencia y en los últimos días se ha mostrado con mucho dolor, pues dice que no es sano que continúe en el programa.

“No quería ir porque obviamente no podía y volver porque con el ‘reality’ RCN no se podía. Entonces, sería bueno que más bien ella saliera, pensara en su salud, se hiciera su bloqueo y estuviera bien”, finalizó.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

