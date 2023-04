No es la primera vez que la madre de Rohee, la niña coreana de 6 años que se volvió meme, voltea a mirar a Colombia para pedir que la imagen de la pequeña deje de utilizarse. En 2021, le pidió a WhatsApp quitar el sticker de su bebé haciendo pucheros, de lo contrario, tomaría acciones legales.



La niña logró alcanzar la fama internacional luego de que Junmiran, su progenitora, abriera una cuenta de Instagram posteando las jocosas muecas y reacciones que hacía frente a la cámara. Si bien lo hizo en un principio por diversión, jamás pensó en el alcance que adquirió a nivel internacional.

Por ello, ha hecho toda una campaña para evitar que se siga empleando la imagen de Rohee en diferentes partes del planeta, no solo para preservar el derecho a su privacidad, sino también porque ya es la cara de reconocidas marcas y la utilización de su rostro puede traducirse en líos legales multimillonarios.



Al respecto, lanzó un comunicado contra algunas compañías que siguen monetizando con el rostro de la surcoreana, entre ellas, algunas firmas Colombianas. Según expresó, está en conversación con sus abogados para intentar llegar a un acuerdo con las mismas.



“Actualmente, estoy en el proceso legal con mi abogado. Por favor, póngase en contacto conmigo antes de eso, no quiero pelear. Quiero proteger y proteger a los niños. Estoy negociando con un abogado. ¡Hay muchas más empresas y organizaciones! Muestren una actitud consciente”, fue el directo mensaje de la mujer.



Entre algunas de las marcas figuran Guillermo Lasso, Trendy Shop Maquillaje, Método CIS, Kaba Oficial y KFC Colombia. Hasta el momento no se sabe si alguna de estas empresas se ha puesto en contacto con el equipo legal de Junmiran, por lo que queda esperar en qué terminan las posibles querellas.



Lo cierto es que ambas siguen facturando no solo por contratos publicitarios, sino también en las redes sociales, donde cuentan con algo más de 1,5 millones de seguidores.



“Cuenta administrada por mamá. Sin divulgación de videos y fotos. No copie ni capture fotos sin permiso”, dice la descripción del perfil.



JAIME EDUARDO PAZ PAREDES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

