La mamá de Juan David entró a 'La casa de los famosos' y le dejó un contundente mensaje

Las celebridades de 'La casa de los famosos' fueron sorprendidos una vez más con la visita de una persona del exterior. En esta ocasión, Juan David Zapata tuvo la oportunidad de recibir unas palabras de aliento por parte de su madre, Franceny.

La mamá del modelo y deportista llegó directamente a saludar a su hijo, quien terminó congelado en la sala luego de que el jefe diera la orden a los participantes de mantenerse inmóviles.

Mirándolo a los ojos, Franceny le dijo: "Concéntrate, hijo. Tú quieres un sueño, tienes que luchar por él. Así que concéntrate, mi cielo. No importa lo que pase. Busca tu sueño solamente. Sé el corazón tan lindo que tú tienes y que te hemos enseñado".

Más adelante, continuó con su mensaje de apoyo: "Sigue. No te quiero ver si no en cuatro meses. Te hemos enseñado muchos valores, así que ponlos en práctica".

La mujer recorrió la casa en busca de 'Culotauro' y, una vez lo vio, le dio un beso. Sin embargo, se abstuvo de dirigirle la palabra a Sandra Muñoz, con quien Juan David Zapata ha tenido un romance en las últimas semanas.

Una vez salió de la casa, Franceny charló con Carla Giraldo y Cristina Hurtado. Las presentadoras no perdieron el chance de cuestionarla acerca de su lejanía con Muñoz.

"No hay nada que decirle a Sandra, lo que se ve no se pregunta, lo que pase entre ellos que se quede en 'La casa de los famosos Colombia'", afirmó la madre de Juan David.

Por otra parte, al interior de la casa, el deportista y la actriz cafetera no pasan por un buen momento en su relación. En el capítulo del 27 de marzo, ambos tuvieron una diferencia luego de que Sandra fuera nominada a eliminación por parte del público.

"Esto ha sido un juego tonto e inmaduro que no se le puso seriedad o un qué se va a hacer. Me imagino que eso fue lo que provocó mi nominación porque a mí nunca me había nominado el público, dirán que para qué me presto para ese juego", argumentó la también modelo y decidió poner fin al romance que tenía con Juan David.

El creador de contenido, por su parte, se mostró en desacuerdo y decepcionado. "Qué triste que en dos meses que hemos estado acá no llegaste a conocerme en realidad. No te preocupes y qué bonito saber que me estés echando la culpa de tu nominación".

Más noticias en EL TIEMPO

VALERIA CASTRO VALENCIA

ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO