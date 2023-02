Una de las tiraderas más recordadas fue la que Residente le dedicó a J Balvin. Esta se publicó el año pasado, el 3 de marzo, y es una colaboración del puertorriqueño con el productor argentino Bizarrap y hasta el momento ha acumulado más de 146 millones de reproducciones en YouTube.

Recientemente, la mamá de J Balvin, Alba Mery Balvin, apareció en el programa de Laura Acuña, ‘La sala de Laura Acuña’, en el que comentó detalles sobre su salud actual y reveló el duró momento que atravesaba cuando Residente le hizo la canción a su hijo.



La señora Alba empezó recordando que en marzo del año pasado estaba en cuidados intensivos y una de las enfermeras le mostró la canción del boricua. “Como a los ocho días de haber salido del coma inducido, Josecito me contó y yo le dije: ‘Siquiera que no me morí, porque le hubieran echado la culpa a Residente’”, afirmó.



Asimismo, comentó que ella entiende que Residente utilizó la música para desahogarse por algún problema o situación que enfrentaba y por eso no hay que mirarlo mal.



“No, a Residente hay que mirarlo con otros ojos diferentes, él está haciendo camino, entonces puede ser un mal momento, yo digo y soy defensora número uno de todo el que se equivoca y todo el que le dé palo a mi familia, a mi muchacho, a Carito, porque uno no sabe qué hay interiormente. La persona que se comporta así algo le pica por dentro, no sabemos qué”, contó.



En ese momento, hubo indignación en el interior de la familia, pues todos pensaron en el estado de salud de la señora Alba. “Pensaron mucho en mí, en mi proceso. Hubo señalamientos, él (Residente) tuvo un mal momento, pero nunca habrá nada de mi corazón hacia él”, indicó.



También, aclaró que no tiene ningún sentimiento malo hacia el Boricua y afirmó: “Respeto profundamente ese momento que tuvo y yo pienso que tenemos que ayudarnos los unos a los otros, no es que si tú me das palo, yo te doy palo. No. Si tú me das palo, dame generosidad, que es lo que necesito, escúchame, porque algo está pasando en el interior, ahora no podemos excusarnos”.



Más adelante, en la entrevista, la mamá del reguetonero resaltó una frase que le cambió la vida: “Quiéreme cuando me equivoco, si tú te equivocas puedes retomar el camino, la vida es muy generosa (…) yo escribo sobre la muerte desde que tengo 13 años y hay una canción que es verdad, ‘Caminante no hay camino, hay camino al andar’ yo quisiera poner esa frase en la habitación de mis nietos”, comentó.



Por último, la señora Alba afirmó que nunca ha visto a su hijo como una superestrella, sino como cualquier persona normal.



“Nunca lo he visto famoso, no lo he felicitado. La carrera de Josecito es tan importante como la carrera del portero, me siento satisfecha de que no se sienta el más finito, y que todos somos iguales. El día que te creas el cuento de la ‘la estrellita’ dejarás de brillar para el mundo y para esta mamá”.



Sumado a eso, resaltó que admira a su hijo por su forma de ser. “La generosidad de su alma, porque no es tan fácil salir ante los medios y decir ‘mamá’, me equivoqué. Porque a pesar de que se está poniendo grandecito, escucha y respeta a sus papás”, concluyó.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

