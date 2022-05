Es tendencia en redes la portada de la revista Sports Illustred, en la que aparece Maye Musk, de 74 años, y madre de Elon Musk, el reconicido SEO de Twitter y uno de los hombres más ricos del mundo.



Maye, posa en traje de baño y se ve vital y hermosa. La mujer es modelo y nutricionista de profesión. De hecho, se afirma que el modelo que luce fue elaborado por una diseñadora colombiana.



(Le sugerimos leer: Elon Musk: cinco consejos para que los jóvenes triunfen en la vida)

La mujer posa en varios trajes de baño, atrayendo las miradas por lo tonificado de su cuerpo, uno de los diseños es de la firma Maygel Coronel cuyo costo supera los 345 dólares.



(Le sugerimos leer: CEO de Twitter da parte de tranquilidad tras pausa de Musk en la venta)



Maye aseguró: "Para ser modelo de trajes de baño para Sports Illustrated, la gente me habría encerrado como una loca", y señaló, "estoy muy emocionada de que hayan decidido que incluso las mujeres mayores pueden usar trajes de baño y verse geniales. Creo que realmente va a cambiar cómo se sienten las mujeres", en referencia a sus fotos en la reconocida revista.



De hecho, Maye, nació en Sudáfrica y educó sola a sus hijos (madre soltera), a Elon, Kimbal y Tosca.

Facebook Twitter Linkedin

La mujer señaló que es tan natural como la comida que ingiere. Foto: Imagen captura de pantalla revista Sports Illustred

La ganancia de la portada es que es la primera vez que una mujer de la tercera edad aparece en ella, en un medio donde las modelos son deportistas, más jóvenes.



Vale la pena resaltar que Maye es modelo profesional, de años, y ha aparecido en varias ocasiones en bikini y traje de dos piezas, siempre reconocida por su bondad y belleza.



Hace cuatro años, la modelo y nutricionista aseguró en el periódico británico The Guardian, "nunca he tenido un cuerpo de traje de baño. No es modestia, es algo que he aprendido de ser una modelo".



(Podría ser de su interés leer: Tras confusión creada por Musk, Twitter cae el 10 % en Wall Street)



De igual forma señaló en esa ocasión que es muy natural: "Mi cuerpo es tan bueno como la comida que pongo en mi boca. Nadie me ha pedido que me haga un lifting o que me inyecte botox", puntualizó.

Otras noticias de la sección Cultura:

-Alejandra Azcárate: ¿la expulsaron de la universidad?



-Jessi Uribe, ¿quién es su exesposa y sus hijos?



En Twitter: @ELTIEMPO