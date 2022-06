El pasado mes de mayo, Flor Marina Bernal, madre del ciclista colombiano Egan Bernal, reveló que le fue detectado en uno de sus senos cáncer de mama de grado dos.



"Hoy empieza una nueva etapa!. Me detectaron cáncer de seno; les comparto esto porque sé que muchas veces vemos este tipo de situaciones lejanas y creemos que le pasa a los demás pero no a nosotros”, escribió Gómez, en ese momento, en sus redes sociales.



Ahora, parece que hay buenas noticias de acuerdo a la evolución de su estado de salud, lo que sin duda es un aliciente para el duro momento que pasa el ciclista, quien además de la enfermedad de su mamá, sufrió el pasado mes de enero un delicado accidente que hasta el momento lo mantiene alejado de las competiciones.



Así se conoció este jueves, cuando Flor Marina, en una entrevista radial, confirmó que su tratamiento avanza muy bien y ha recibido diagnósticos alentadores, aún cuando al tratamiento todavía le queda mucho por delante, pues solo lleva dos quimioterapias.



“Ayer (miércoles 8 de junio) tuve cita con el oncólogo, salí que no cabía de la felicidad porque me dijo que la masita, con dos quimios, se redujo muchísimo, casi que al 50 por ciento. Es algo increíble (…) Son ocho quimioterapias, cuatro rojas y cuatro blancas. Sí o sí toca terminar el tratamiento”, señaló Gómez a 'Blu Radio'.

Pese a ello, la madre del deportista aseguró que el tratamiento no ha sido nada sencillo, debido a lo fuerte que resulta una quimioterapia para el cuerpo. Aún así, considera que hasta ahora ha resistido bastante bien.



“Es un poquito difícil. Al principio la primera quimioterapia fue muy bien, la segunda más difícil, pero no es cosa que uno no pueda llevar. Es algo que se puede manejar con actitud, buena alimentación y ejercicio. Son cosas que ayudan mucho con este proceso”, añadió.

