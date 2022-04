La familia del cantante mexicano Christian Nodal atraviesa un difícil momento luego de que la salud de Cristina Nodal, madre del artista, se deteriora en las últimas semanas.



La mujer reveló a través de sus historias en Instagram que fue diagnosticada con cáncer de colon y que llevaba más de un mes sin poder comer.

Recientemente, la madre de Nodal había compartido en sus redes sociales una imagen recostada sobre el pecho de su hijo y el mensaje alertó a sus seguidores sobre sus complicaciones de salud.



El mensaje decía: "No importa qué tan ocupado estés, pero siempre haces todo por estar con nosotros en buenas y malas y cuando más te necesitamos. Ya más de tres años de lucha, pero hoy sí reconozco que mis fuerzas ya no daban para más, necesitaba de sus abrazos y del gran amor que siempre me dan ustedes mi pequeña familia. Pronto también esto pasará y mi salud será más fuerte que nunca. Los amo, gracias por tanto".

En las últimas horas, Cristina Nodal contó detalles sobre la enfermedad que padece y las impresionantes evoluciones que tuvo. "¡Gracias Dios por esta oportunidad de vida! Sé que están muchas personas orando por mi salud, lo cual agradezco de corazón", escribió.

Mamá de Christian Nodal. Foto: Instagram: @cristy_nodal

"Tenía un mes sin poder comer, no tenía fuerzas y todo iba mal cada vez. Me han hecho infinidad de estudios, pero ayer recibimos la noticia que tenía un tumor maligno en el colon y tenían que operarlo de inmediato, pero jamás perdí la fe", continuó.



"Antes de hacerme el último examen miraron que por gracia de Dios, al revisar nuevamente mi colon, estaba en perfectas condiciones, dejando a los doctores atónitos. ¡Un caso entre mil, eso dijeron! ¡Los milagros existen!", reveló Cristina Nodal.



Por último, la madre del cantante mexicano agradeció a todas las personas que han estado pendientes de su salud y le han enviado mensajes de apoyo. "Gracias infinitas por cada una de sus oraciones, a mi familia y mis padres que no me sueltan de su mano, este video no lo hago con ninguna finalidad, solo dar testimonio de que Dios existe y es infinitamente bondadoso", finalizó.



