Andrea Valdiri y Felipe Saruma contrajeron nupcias el sábado 16 de abril con una celebración llena de lujo. Entre los invitados de los novios estaban la influencer Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, quien al parecer, habría incumplido con algunas condiciones para los invitados de la boda.



A través de redes sociales empezó a circular el rumor de que en la boda de la influencer barranquillera se habían mostrado gestos de rechazo contra Epa Colombia y su novia, Karol Samantha, a quien la empresaria de las queratinas llevó consigo a pesar de que la invitación fuera para una sola persona.



Después, los rumores se fortalecieron porque Epa Colombia subió a sus redes un video en el que aparece llorando sin decir explícitamente por qué. En la grabación Barrera está hablando con una amiga, comentádole lo mal que se siente emocionalmente.



Por la manera en como habla en el video los internautas interpretaron que se estaba refiriendo al trato que tuvieron con su novia durante la boda. "No, amiga. Eso no se hace. Así uno cambie o no de pareja. A uno no lo pueden hacer sentir mal, porque uno en el amor no manda, solamente manda el corazón. Me duele. Todo esto me está doliendo y he estado super afectada. Acaso por qué la tratan mal. Ella no tiene la culpa"

Frente a estos rumores, la madre de Andrea, Carmen Valdiri se dirigió a redes sociales y aseguró que lo que se estaba diciendo era falso. "Nadie la trató mal, nadie trató mal a su novia. No hay que inventar. Lo más importante es aprender que la próxima fiesta que la inviten tiene que mirar cuántos cupos tiene".



Además, la madre de Andrea aseguró que, a diferencia de lo que creían, Barrera no había llevado el sobre a la boda.

Cabe aclarar que, durante una dinámica de preguntas y respuestas en su Instagram, Epa Colombia aseguró que iba a dar un sobre de 10 millones de pesos en la boda de Andrea y Felipe, "La Jesuu dijo que iba a echar por ahí unos 500.000 pesos. Ella me dijo: ‘Amiga, cuánto va a echar en ese sobre’, yo le dije que por ahí unos 10 o 20 millones de pesos".



Otra polémica que los internautas no dejaron pasar, pero que no ha ganado tanta popularidad, fue la del vestido de Valentina Ruiz, más conocida como la 'La Jesuu', otra generadora de contenido que estuvo en la boda de Valdiri y Saruma. El disgusto en redes sociales se dio porque Valentina Ruiz, fue a la boda vestida de blanco, a pesar de que por costumbre en un matrimonio la única que va de blanco es la novia, y que en esta ocasión las invitaciones decían explícitamente que se recomendaban colores pasteles.



Sin embargo el matrimonio concluyó, aparentemente, con normalidad y todos los invitados, meseros y los 10 seguidores invitados por los recién casados, recibieron los regalos conmemorativos de la celebración.

