La fundación Black Jaguar White Tiger ubicada en San Tomás Ajusco, era un refugio para rescatar y cuidar toda clase de felinos. Se cree que en el recinto llegaron a haber 400 animales.



El sitio era uno de los favoritos de los famosos que pasaban por allí. Figuras de la talla de Maluma, Khloe Kardashian, Paris Hilton y Kristen Stewart han donado a la fundación.



Ahora su dueño, Eduardo Serio, se encuentra demandado por el maltrato y abandono de animales y especies que están en peligro de extinción. La noticia llegó como una sorpresa para los mexicanos, que creían que el lugar se mantenía en perfectas condiciones gracias a las jugosas donaciones de los famosos.



El recinto será desalojado en los próximos días luego de que las autoridades mexicanas encontraron que las criaturas estaban en riesgo. En una operación realizada hace unas horas por La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) rescataron a 190 animales.



Serán trasladados a otros zoológicos y espacios de la zona donde les darán todos los cuidados que necesiten. La Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM ) se pronunció en redes sociales asegurando que están desnutridos y presentan heridas de gravedad.



“Zoos de la AZCARM se encargaron del rescate, rehabilitación y resguardo de los cientos de felinos abandonados por la Fundación Black Jaguar - White Tiger @BJWTC. Exigimos castigo ejemplar para Eduardo Serio para acabar con farsantes animalistas que están dañando a nuestra fauna” escribió la comunidad veterinaria en un comunicado.



Exigimos castigo ejemplar para Eduardo Serio para acabar con farsantes animalistas que están dañando a nuestra fauna. pic.twitter.com/2pzTfGAzsK — AZCARM (@azcarmx) July 5, 2022

Los famosos

El refugio, que abrió sus puertas en el 2015, era reconocido mundialmente por todas las personalidades que allí llegaban. Incluso apareció en un capítulo del reality show 'Keeping Up With The Kardashians'.



Los famosos que iban, dejaban una donación para facilitar el cuidado de los felinos. Hasta ahora ninguno de ellos se ha pronunciado sobre las acusaciones de maltrato.



Aunque no se saben los montos exactos, es de conocimiento público que Katy Perry, Lewis Hamilton, Khloé Kardashian, Kaley Cuoco, Paris Hilton, Kristen Stewart, Los Backstreet Boys y Maluma entregaron donaciones al recinto.



Actualmente las autoridades están evaluando a 177 felinos, 17 monos, cuatro perros, dos coyotes y dos asnos que encontraron en el lugar.

Katy en la Fundación Black Jaguar White Tiger, Ciudad de México ❤️ (7/9) pic.twitter.com/MhuGeEMIYI — Katy Perry México (@KatyPerryMexico) May 3, 2018

