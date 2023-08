Dos iconos de la música urbana, Karol G y Maluma, han unido sus voces y talentos una vez más para presentar su más reciente sencillo conjunto, titulado 'Tá OK'. La canción ha generado un torbellino de emoción en las redes sociales y en las plataformas de streaming, llevando su exitosa colaboración a un nuevo nivel.

El jueves 3 de agosto, los artistas colombianos volvieron a sorprender con una versión remix de la canción 'Tá OK', en la que colaboran con el productor brasileño Dennis y MC Kevin o Chris.



En esta nueva versión, lograron fusionar de manera especial los ritmos cariocas del funk de los años 2000 con el irresistible ritmo latino del reguetón, creando una conexión única y emocionante.

La canción ha logrado unir las ciudades de Medellín y Río de Janeiro gracias a la colaboración entre los artistas de 'Créeme'. El video musical se filmó en escenarios que incluyeron Bruselas, Los Ángeles y Río de Janeiro.

Ya esta disponible “TA OK RMX” de DENNIS, Karol G, Maluma, MC Kevin y Chris en todas las plataformas digitales. 🇧🇷🇨🇴 https://t.co/VCxRwo4gj4 pic.twitter.com/HxUSYHS5h2 — Karol G Site 🇧🇷🇨🇴 (@KarolGSite) August 4, 2023

'Tá OK': la nueva explosiva colaboración musical de Karol G y Maluma

El video se lanzó el jueves 3 de agosto a las 8 p. m., y en su introducción muestra una de las favelas más grandes de Río de Janeiro, llamada Da Rocinha.



En dicha escena, Dennis y MC Kevin o Chris toman sus celulares y hacen una videollamada a Maluma, quien está disfrutando del sol junto a una piscina en su casa, acompañado de mujeres con bikinis diminutos.

El videoclip dirigido por Phill Mendoza destaca varios elementos de la cultura carioca, con mujeres de curvas pronunciadas que realizan la danza twerk.



Por otra parte, antes de comenzar a cantar en el llamado portuñol, Maluma expresa: "Me siento como en Río", y la canción continúa con una letra sensual que invita al baile y al disfrute.



"La bebé sabe que es hora de prender. Mamacita ponte en cuatro te lo voy a pone’. Ta’ cabrón ese bikini le queda apretao'. Toma, toma, toma, toma…", son las primeras letras de Maluma.

Después de que el video avanza hasta el minuto 1:40, aparece Karol G con su distintivo cabello rosa y algunos mechones verdes. En el clip, la cantante luce un pantalón y un top verde de malla. Su participación en el video ha sido un gran éxito para el productor brasileño.

Karol G canta: "Ey, bebé, ¿qué hay para hacer? Después de esto, al hotel", y cierra la canción con una provocadora invitación: "yo los quiero ver sudar".

Por medio de sus redes sociales, la colombiana compartió algunos detalles de su participación en el video y animó a sus seguidores a escuchar la canción en todas las plataformas digitales. 'La Bichota' mostró su entusiasmo y emoción por ser parte de este proyecto.

"Puedo decir que este probablemente es uno de los proyectos de este año que más me emociona. Amé esta canción desde el primer momento que la escuche y no me aguanté pedir participar en el remix. Ansiosa de cantarla y bailarla con toda mi familia de Brasil!!!!", escribió Karol G en la publicación.

Con este nuevo remix de 'Tá OK', Dennis, Maluma y Karol G buscan llevar la música a otro nivel, dejando una marca indeleble en la industria musical a nivel global y brindando a sus fans una experiencia única, llena de ritmo y felicidad que resonará en todos los rincones del mundo.

Actualmente, en menos de un día, el video ya cuenta con un total de aproximadamente más de un millón de vistas en la plataforma de YouTube y se posiciona como número tres en tendencias de música.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

