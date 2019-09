El nuevo avión privado y los otros lujosos 'juguetes' de Maluma

Instagram: @maluma

En la publicación de su nuevo jet privado se ve cómo el cantante está en un aeropuerto a la espera de la llegada de su nuevo avión, el cual se va acercando poco a poco hasta el artista, quien no aguanta la emoción de aquel momento y lo exterioriza con llanto.



El contenido, va acompañado de una sentida descripción en la que invita a sus seguidores a luchar por los sueños, poniéndose a él mismo de ejemplo. “Me acuerdo hace 8 años atrás cuando fui a hacer una entrevista en una estación de radio X en Colombia, me cerraron las puertas, aparte de eso no creían en mí y muchos decían que no iba a llegar a ningún lado (...) Sueñen sin miedo, nunca crean en un no como respuesta, ustedes son el timón de su vida y pueden llegar hasta donde su mente y corazón quieran”, afirmó el artista.