El reconocido cantante Juan Luis Londoño, más conocido como Maluma, y el artista puertorriqueño Anuel, están en la mira de todos los fanáticos, luego de que se revelaran unas imágenes que darían cuenta de una posible colaboración.



Los rumores aparecieron luego de que el cantante colombiano compartiera en su cuenta de Instagram unas fotografías en la que se ve junto con el intérprete de ‘La Jeepeta’ en un estudio de grabación.

La foto ha causado furor para muchos seguidores, no solo por la reunión entre los artistas, sino también porque años atrás se habló de una rivalidad que existía entre los dos.

En la publicación se lee la descripción: "Siempre flow Maluma. Siempre real G". La imagen muestra a Anuel sujetando amistosamente por el cuelllo al intérprete de ‘Hawái’.

Después de difundir la publicación, varios fanáticos especularon y dieron su opinión sobre el sorpresivo encuentro de Maluma y Anuel. "Que se agarren Karol G y Shakira", "No te rebajes, Juancho", "Ni Judas se atrevió a tanto", "¿Qué pasó ahí hermano?", "No tienes dignidad", fueron solo algunas de las reacciones de los usuarios.

Las imágenes reveladas dejaron mucho de qué hablar entre sus seguidores, debido que muchos aseguran que esta posible colaboración que se avecina será una ‘tiradera’ en contra de Karol G, quien recientemente lanzó su sencillo 'TQG'.

La publicación en las últimas horas ya reúne más de dos millones de ‘me gusta’ y más de veinte mil comentarios en Instagram.

La rivalidad entre Anuel y Maluma



Quienes son fanáticos de ambos artistas se preguntarán, ¿por qué habría una colaboración entre ambos, si años atrás existía una supuesta rivalidad?

Para entender un poco la rivalidad entre los cantantes hay que remontarse al año 2019, cuando ambos tuvieron una enfrentamiento mediático que llamó la atención de varios fanáticos.

Todo inició cuando Anuel nombró al colombiano en su sencillo 'Gan-ga', que fue lanzado en octubre de 2019. En ese momento, el puertoriqueño se había referido al colombiano con la frase "Nunca flow Maluma. Siempre real G".

Después de esto, Bad Bunny apoyó al puertoriqueño en su sencillo, publicando en Twitter la misma frase que hacía alusión al artista colombiano. Desde ese momento, empezaron a surgir varios rumores de rivalidad de estos tres cantantes.

nunca flow Maluma, siempre REAL G — B (@sanbenito) October 17, 2019

En una entrevista que Maluma concedió para el 'MoluscoTV', minimizó la situación y expresó: "No me importa. La verdad, no me importa, no sé por qué lo hicieron. Yo todavía estoy confundido".

El artista colombiano añadió que después estuvo a la espera de una llamada por parte de ambos artistas para que le explicaran a qué se debía el comentario. Luego de tres años de polémica, nunca salió a la luz la razón por la que el rapero puertoriqueño se refirió a Maluma en su canción. Sin embargo, después de las más recientes fotos publicadas, se ve que ninguno tiene problema con lo ocurrido en aquel entonces.

